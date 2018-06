Românul întors din SUA să-şi promoveze ţara natală. Ce este „Fantasticul Banat“, proiectul minunat în care a investit zeci de mii de euro

Cosmin Tanasă, fost poliţist în Statele Unite ale Americii, creează, pe cheltuiala lui, materiale de promovare a celor mai frumoase zone din vestul ţării, sub denumirea „Fantasticul Banat“. „«Fantasticul Banat» este un proiect de anvergură destinat promovării Banatului, într-un mod complet, complex, inedit, vibrant, epic, incluzând destinaţii şi obiective turistice, natură, evenimente, spiritualitate, istorie, cultură, tradiţie, într-o prezentare media de excepţie, aşa cum nu a mai fost vreodată“, explică entuziast Cosmin pe site-ul oficial dedicat proiectului său: fantasticulbanat.com.

Fotografiile şi clipurile lui Cosmin circulă deja de aproape doi ani pe reţelele sociale şi adună de fiecare dată mii de like-uri. „Pot să spun că sunt locuri din Banat pe care le-am filmat şi le-am prezentat pentru prima oară, dar sunt şi altele mai cunoscute pe care am reuşit să le surprind aşa cum nu au mai fost văzute vreodată. Am făcut fotografii şi materiale video care să arate latura fantastică a Banatului, poate un pic idealizată, poate un pic de vis, dar care, oricum, creează un impact fantastic. Mai avem marele avantaj că trăim în epoca dronelor şi asta ne permite să fotografiem şi să surprindem ipostaze unice printr-un anumit unghi sau printr-o poziţie din care nu au mai fost fotografiate“, spune fondatorul proiectului de promovare a Banatului.

Emigrat în State, selectat să devină poliţist





Povestea lui Cosmin e aproape la fel de „fantastică“: a emigrat în America în 1999 şi acolo a ajuns poliţist. Spre surprinderea multora, topit de dorul de casă, în 2011, s-a întors în România. Definitiv! „Am plecat cu viză de rezident, în 1999. Am ajuns acolo şi am încercat să aflu cum pot să primesc cetăţenia mai repede. La vremea respectivă se făceau recrutări pentru armată. În timp ce eram în procesul de recrutare, am fost văzut de nişte agenţi de poliţie. M-au întrebat dacă vreau să devin poliţist şi m-au selectat. Am intrat într-un program de pregătire, după care am făcut academia“, povesteşte bănăţeanul.

Pasionat de geografie şi de natură, Cosmin a cerut să fie trimis într-un loc în care nu se înghesuiau prea mulţi să ajungă. „Pentru că aveam pasiunea asta pentru explorare şi pentru natură, eu am preferat să merg în cele mai sălbatice şi îndepăratate locuri. Aşa am ajuns sheriff deputy (n.r. – adjunct de şerif) într-o comunitate din Rezervaţia Everglades, din Florida, cea mai mare rezervaţie naturală subtropicală din Statele Unite“, povesteşte fostul poliţist.

Cu toate că s-a stabilit într-unul dintre cele mai frumoase locuri din SUA, Cosmin Tănasă spune că mereu a avut în minte ideea că atunci când se va simţi în siguranţă din punct de vedere financiar, se va întoarce acasă, în România. „În primii cinci-şase ani nu m-am prea gândit şi nu prea mai eram interesat de România. A urmat însă o perioada în care dorul de casă a început să mă macine destul de serios şi am început să mă gândesc tot mai tare la întoarcere“, îşi aminteşte bănăţeanul.

Aşa s-a născut, de fapt, şi ideea unui proiect multimedia de prezentare a Banatului: „De dor de casă, am început să caut tot felul de informaţii despre România, despre Banat, mai ales materiale multimedia. Am găsit foarte puţine şi atunci s-a înfiripat pentru prima dată în mintea mea ideea de a crea un proiect prin care să prezint Banatul şi România aşa cum nu s-a mai văzut. În America am avut două joburi, ca mulţi americani. Am lucrat ca poliţist şi, în acelaşi timp, am lucrat ca multimedia marketer pentru mari companii de turism americane. Aşa că am acumulat cunoştinţe solide despre cum se poate prezenta o zonă, în aşa fel încât să creeze impact maxim“.

A investit zeci de mii de euro





În 2011 a venit momentul ca poliţistul Cosmin Tănasă să renunţe la uniforma americană şi să revină acasă, în România, unde a şi început să muncească pentru proiectul său.



„Am rude în aproape tot Banatul şi am cam fost peste tot şi înainte de a pleca în SUA, şi după. Pot să spun că sunt un bun cunoscător al acestei frumoase zone. La început a fost doar pasiune, însă, în urmă cu aproximativ doi ani, am decis să dau drumul şi să testez un proiect amplu despre fantasticul Banat. De altfel, proiecte de genul ăsta au trei etape. Prima e nevoia lăuntrică de a te exprima. Pur şi simplu, vrei să-ţi satisfaci propria nevoie de a te exprima prin creaţie. Al doilea aspect – observi că ai o anumită parte a comunităţii care vibrează la fel ca tine, deci creezi o audienţă care are aceleaşi nevoi ca şi tine. A treia parte – îţi dai seama că proiectul poate fi ceva foarte mare şi atunci trebuie să te gândeşti la finanţare. Pentru că având pasiune şi având audienţă, nu poţi continua totuşi la nesfârşit. Pentru că audienţa va fi în creştere, iar pasiunea şi resursele proprii te împing doar până la un punct. După acest punct, trebuie să cauţi metode de monetizare“, spune Cosmin care, până acum, a investit din propriul buzunar zeci de mii de euro în aparatură, producţie şi deplasări.





Continuarea, dar mai ales dezvoltarea proiectului ţin şi de partenerii pe care Cosmin va reuşi să-i găsească în viitor. „Impactul a fost extraordinar, pentru că sunt zone pe care le-am filmat şi fotografiat pentru prima dată în istorie. Am început cu Moldova Nouă, Coronini, Ostrovul etc., locuri de care nu se ştia nimic. După ce am făcut câteva videoclipuri, lumea a început să deschidă ochii. Oamenii din zonă mi-au spus, de exemplu, că anul trecut a fost cea mai mare afluenţă de turişiti şi sunt convins că şi materialele noastre au avut un impact. Ceea ce mi-a dat şi mie un impuls să continui. Audienţa a crescut foarte mult şi impactul e tot mai mare. Oamenii comentează, distribuie pe Facebook, ceea ce mi-a dat curajul ca de anul acesta să mă dedic full-time proiectului şi să-l dezvolt. Proiectul se va dezvolta dacă şi mediul privat se va implica. În momentul în care vom găsi parteneri care doresc să investească în proiect, automat vor apărea şi resursele, ca să nu mai fie nevoie să scot bani din buzunar“, spune Cosmin, care caută acum formule de monetizare a muncii sale, atât de pe reţelele sociale cât şi din parteneriate cu comunităţile locale.

„Autorităţile să adune gunoaiele în primul rând“

După ce, în ultimii ani, a vizitat şi fotografiat aproape toate obiectivele turistice din Banat, Cosmin a devenit unul dintre oamenii care cunosc cel mai bine problemele cu care se confruntă domeniul. Fondatorul proiectului „Fantasticul Banat“ consideră că edilii care au în grijă obiective turistice ar trebui să se străduiască să le valorifice mai mult.

„Autorităţile locale trebuie să înţeleagă care e locul lor în sistemul ăsta. Ei nu pot să creeze materiale sau campanii să atragă turiştii, dar pot să valorifice obiectivele turistice. Ideea că ne trebuie o super infrastructură ca să atragem turişti este greşită. De exemplu, am fost de curând la Cetatea Şoimos, în Arad. Ce infrastructură să faci acolo? Dar ce pot face autorităţile, în primul rând, este să adune gunoaiele şi să aibă grijă de locul respectiv“, spune fostul poliţist care consideră că felul în care arată un obiectiv turistic este exclusiv sarcina autorităţilor locale, indiferent cât de civilizaţi sau nu sunt oamenii.

„Educaţia nu există, dar se poate face. În SUA am fost poliţist şi am văzut clar că oamenii sunt la fel de necivilizaţi! Dar dacă te-am prins că ai aruncat o hârtie la un astfel obiectiv, că ai făcut focul unde nu trebuie, că ai facut pişu sau caca în pădure, te-am arestat pe loc! Trebuie făcut un sistem punitiv destul de serios. Atunci automat lumea se educă. Doar că la noi se întâmplă multe lucruri cu complicitatea autorităţilor locale, cum ar fi gropile de gunoi de la marginea localităţilor, decantarea deşeurilor în albiile râurilor şi aşa mai departe“, afirmă bănăţeanul.