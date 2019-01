Replica Romsilva la acuzaţiile Uniunii Internaţionale pentru Conservarea Naturii, legate de tăierile masive din parcurile naţionale româneşti

Reprezentanţii Romsilva ne-au comunicat luni, 21 ianuarie, înainte de publicarea articolului: "Vă vom transmite un răspuns în cursul zilei de mâine, întrucât ne este necesar mai mult timp să analizam în detaliu informaţiile prezentate în raportul IUCN/EuroNatur, astfel încât să putem să vă oferim un punct de vedere corect pentru prezentarea obiectiva a situatiei in articolul pe care intentionati sa il scrieti".

"În urma articolului ” Tăierile pădurilor din parcurile naţionale româneşti, criticate dur de o importantă organizaţie de mediu. Ce riscă România” , Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva face o serie de precizări referitoare la vizita domnului Luc Bas, director al Biroului regional european al organizaţiei IUCN, în parcurile naţionale Domogled – Valea Cernei şi Semenic – Cheile Caraşului.

În data de 1 noiembrie 2018, printr-un email transmis la Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva, reprezentantul Agent Green, Andrei Ciurcanu, informează conducerea Regiei asupra vizitei şi a programului domnului Luc Bas, care ar fi urmat să se deplaseze, în zilele de 14 şi 15 noiembrie la Parcul Naţional Domogled-Valea Cernei şi Parcul Naţional Semenic-Cheile Caraşului, administrate de Romsilva.



În data de 5 noiembrie 2018, printr-o scrisoare oficială, conducerea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva a solicitat domnului Luc Bas să confirme vizita anunţată de anterior de reprezentantul Agent Green, exprimându-şi, totodată, disponibilitatea pentru o întâlnire cu domnia sa. În cursul aceleiaşi zile, domnul Luc Bas a confirmat vizita în România.

Agenda vizitei informale a fost întocmită de organizaţia Agent Green şi acceptată de domnul Luc Bas şi reprezentanţii Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva. Astfel, organizaţia Agent Green a stabilit pentru 14 noiembrie 2018, la ora 08:30, o întâlnire la sediul Parcului Naţional Domogled – Valea Cernei cu reprezentanţi ai Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva şi ai altor instituţii. La data şi ora stabilită de organizaţia Agent Green nu s-au prezentat domnul Luc Bas şi nici reprezentanţii organizaţiilor Agent Green şi EuroNatur, agenda zilei respective fiind schimbată unilateral de organizatorii vizitei, fără a comunica acest lucru specialiştilor reuniţi la sediul parcului.

Aşadar, afirmaţia preşedintelui Agent Green, Gabriel Păun, că ”vizita anunţată a început cu un mare eşec. Romsilva nu a venit la locul de întâlnire din Băile Herculane” este o acuzaţie falsă. În jurul orei 14:30, domnul Luc Bas a contactat telefonic un specialist al Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, solicitându-i să i se faciliteze accesul pe un drum forestier blocat cu o barieră. Menţionăm că aceste bariere pe drumurile forestiere sunt montate legal, pentru a împiedica accesul mijloacelor auto. Precizăm că în conformitate cu art. 46 din Legea 46/2008 – Codul Silvic – accesul în pădure se face doar în zonele amenajate şi pe traseele marcate, iar, în conformitate cu art. 83 din aceeaşi lege, drumurile forestiere sunt închise circulaţiei publice, acestea fiind exclusiv căi de transport tehnologic. Conform art. 9 din Legea 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, accesul neautorizat al autovehiculelor în fondul forestier naţional se sancţionează cu amendă contravenţională. De asemenea, conform art. 53 din O.U.G. 57/2007 privind regimul ariilor protejate, accesul neautorizat cu autovehicule sau al persoanelor fără permisul de acces eliberat de custodele ariei protejate într-o arie protejate reprezintă, de asemenea, contravenţii.

În ceea ce priveşte documentul ”Joint IUCN – EuroNatur field mission to Romanian parks and UNESCO sites”, în urma vizitei informale a domnului Luc Bas, acesta conţine numeroase informaţii false.

Pentru o corectă informare, vă prezentăm, pe scurt, situaţia reală din parcurile naţionale administrate de Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva.

Toate parcurile naţionale au o zonare internă proprie. În Zonele de Protecţie Strictă şi Zonele de Protecţie Integrală orice intervenţie umană este interzisă.În Zonele de Conservare Durabilă, ”tampon”, sunt realizate anumite lucrări, care asigură tranziţia de la zonele strict protejate spre pădurile în care nu se aplică restricţii suplimentare de management. Lucrările din Zonele de Conservare Durabilă sunt strict reglementate prin O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice prin articolul 22 alin.(8) lit. J. Aceste lucrări sunt prevăzute în Planurile de Management şi în amenajamentele silvice, armonizate cu Planurile de Management.

Cele 12 parcuri naţionale administrate au o suprafaţă cumulată de 307.461 hectare, din acestea, 147.566,8 hectare de păduri, păşuni, fâneţe, lacuri, grohotişuri şi goluri alpine aflându-se în Zone de Protecţie Strictă şi Integrală şi 159.894,2 hectare în Zona de Conservare Durabilă.

În parcurile naţionale administrate de Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva sunt 229.913 hectare de pădure, 112.148 hectare din acestea aflându-se în Zone de Protecţie Strictă sau Integrală, fiind strict protejate şi nefiind permise intervenţii umane. Celelalte 117.765 hectare se află în Zone de Conservare Durabilă.

Din cele 229.913,00 hectare de pădure, din punct de vedere juridic, 33% se află în proprietate privată şi aparţin comunităţilor locale, fiind administrate de ocoale silvice de regim (private), lucrările în pădurile proprietate privată din Zonele de Conservare Durabilă fiind efectuate de acestea. Exemplu concret, în Parcul Naţional Munţii Rodnei, administrat de Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva, circa 95% din păduri sunt proprietate privată, aparţin comunităţilor locale şi sunt administrate de ocoale silvice de regim (private).



Parcurile naţionale din România au fost declarate în baza unor studii realizate de specialiştii români între 1992 şi 1994, înainte ca organizaţia IUCN să propună o serie de criterii, inclusiv recomandarea ca în parcurile naţionale să existe zone de protecţie de 75%.

În privinţa lucrărilor în păduri seculare, precizăm că, în conformitate cu normele silvice din România, majoritatea speciilor au vârsta exploatabilităţii între 120 şi 180 de ani, deci aproape toate pădurile din România, ajunse la vârsta exploatabilităţii, sunt ”seculare”.

De asemenea, menţionăm că pădurile din bazinele Rădoteasa şi Cernişoara au fost verificate de organizaţia WWF România şi Garda Forestieră, fiind identificate aproximativ 2.000 de hectare de păduri virgine, fiind în prezent demarate procedurile legale pentru includerea acestora în Catalogul Naţional al Pădurilor Virgine şi Cvasivirgine. Parcelele prezentate în raport nu se încadrau în criteriile de desemnare a pădurilor virgine sau cvasivirgine, aşa cum sunt stabilite prin Ordinul de Ministru al Mediului şi Pădurilor nr. 3397/2012.



În privinţa pădurilor valoroase de fag din patrimoniul UNESCO, vă precizăm că la nivel european, 12 state, inclusiv România, au înscris în Lista Patrimoniului Mondial Natural al UNESCO, în cadrul proiectului ”Ancient and Primeval Beech Forests of the Carpathians and Other Regions of Europe”, 92,023.24 hectare păduri valoroase de fag, din acestea aproape 27%, adică 24.679,4 hectare de păduri valoroase fiind în ţara noastră.



Din toate aceste păduri de fag, 24.341,3 de hectare sunt în proprietatea publică a statului şi administrate de Romsilva, inclusiv 9.732,26 de hectare păduri de fag din Parcul Naţional Domogled – Valea Cernei, mai mult de 10% din totalul făgetelor UNESCO la nivel european.

Proiectul de includere a celor 24.679,4 hectare în Lista Patrimoniului Mondial Natural al UNESCO a fost derulat de Ministerul Apelor şi Pădurilor, Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva, Institutul Naţional pentru Cercetare – Dezvoltare în Silvicultură ”Marin Drăcea” şi două organizaţii de mediu, World Wildlife Fund (WWF) şi Greenpeace."



Oficialii IUCN - Uniunea Internaţională pentru Conservarea Naturii şi EuroNatur au făcut publice zilele trecute concluziile unui raport întocmit după vizita în două dintre cele mai mari şi importante parcuri naţionale din România: Semenic Cheile Caraşului şi Domogled Valea Cernei.



IUCN este o organizaţie care reuneşte 83 de state cu misiunea să influenţeze, să încurajeze şi să asiste societăţile din întreaga lume pentru a conserva integritatea şi biodiversitatea naturii.



Concluziile vizitei din România, de la sfârşitul anului trecut, arată că în parcurile naţionale româneşti nu se respectă recomandările IUCN cu privire la procentul de 75% suprafaţă strict protejată, în care nu este permisă exploatare de niciun fel. Reprezentanţii IUCN au mai observat că se taie pădurile vechi aflate în imediata vecinătate a principalelor zone ale Patrimoniului Mondial UNESCO "Pădurile de pădure de fag din Carpaţii şi alte regiuni din Europa", adică zonele tampon, şi că nu au fost luate în considerare măsuri specifice de protecţie a acestora.



