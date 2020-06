Răsplata pentru tinerii inimoşi care s-au implicat în salvarea clădirilor de patrimoniu din Herculane

Primul pas a fost identificarea obiectivelor, împreună cu administratia locală, după care cei de la Herculane Project au decis să-şi îndrepte atenţia pe nevoile comunitaţii locale şi turistice, iar în baza acestora au planificat mai multe proiecte culturale, educative, cât şi de promovare, cu scopul principal ca Băile Herculane să revină la gloria de altădată.

Primul obiectiv stabilit a fost salvarea Băilor Imperiale Neptun, o clădire simbol care se afla în pragul prăbuşirii.

“HerculaneProject are ca scop reactivarea arhitecturală, socială şi culturală a centrului istoric, prin unelte multidisciplinare. Platforma are o abordare holistică, deoarece recunoaşte moştenirea culturală ca un pilon de dezvoltare durabilă, iar strategia de implementare are paşi integraţi, cu conexiuni transversale între diverse discipline. Herculane Project este divizat în două componente principale: reactivarea Băilor Neptun, printr-un proiect amplu de restaurare şi reactivarea socială şi culturală, prin proiecte educative, culturale, sociale, precum şcoala de vara Baia de Arhitectură, tururile culturale HerCultura, campania #IGotMarked, Santierul Cultural Băile Herculane. Până astăzi am reuşit cu ajutorul societătii civile să strângem peste 60.000 euro, să începem punerea în siguranţă a Băilor Neptun, să finalizăm cu succes două ediţii ale şcolii de vară, cât şi să dezvoltăm cu succes o serie de proiecte culturale de impact”, arată voluntarii de la Herculane Project, care s-au înscris în această perioadă la Gala Premiilor Civile, pe trei categorii.



Gala Societăţii Civile (GSC) este cel mai amplu proiect, iniţiat în anul 2002, care promovează şi premiază activitatea sectorului asociativ din România. Proiectele depuse sunt evaluate de cei 48 de membri ai juriului. În prima etapă de evaluare - 4 iunie - 2 iulie 2020 - echipe formate din câte trei membri ai juriului vor evalua şi nota proiectele înscrise în fiecare dintre cele 16 secţiuni.