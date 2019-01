Primarii se plâng că schimbările fiscale blochează venirea investitorilor. „În momentul în care apar disfuncţionalităţi de acest gen, fac un pas înapoi“

Încă din momentul în care a câştigat mandatul de primar, Ioan Popa a declarat că prioritatea absolută e aducerea investitorilor în Reşiţa. După numai câteva luni a reuşit să ajungă la o înţelegere cu Autoliv, care în momentul de faţă are circa 1.000 de angajaţi în oraşul de pe Bârzava, însă alţi investitori de acelaşi calibru au întârziat să apară, deşi conducerea administraţiei locale a purtat discuţii cu zeci de reprezentanţi ai unor societăţi din România şi străinătate.

Cea mai spectaculoasă a fost povestea reabilitării fabricii de armament Arsenal, care ar fi urmat să fie preluată de cel mai mai fabricant de arme din Europa. Germanii de la Rheinmetall au venit la Reşiţa, cu gândul de a face aici turela pentru o şenilată pe care o construiesc la Moreni, pentru NATO. Totul a rămas însă la stadiul unor discuţii şi întâlniri.

Primarul Reşiţei pune rezerva cu care investitorii demarează noi proiecte exclusiv pe politica fiscală din România.

“Am fost foarte optimist şi am crezut că o să încarc foarte repede parcul industrial. Însă, din păcate, asta este singurul lucru de care sunt nemulţumit încă. Vă spun cu sinceritate, 30-40 de investitori potenţiali până acum au stat la această masă. Le-am prezentat parcul industrial, le-am prezentat şi universitatea, şi faptul că putem scoate ingineri bine pregătiţi, le-am prezentat şcoală duală şi programele noastre, din păcate, nu am reuşit să închidem cu niciunul dintre aceştia un contract. Eu pun asta şi pe seama politicii mari. Am vorbit şi cu colegi de ai mei, cu Ilie Bolojan de la Oradea, cu Hava, de la Alba Iulia, există o reticienţă a investitorilor de a face paşi acum, în ultimele 7-8 luni, legată de lejeritatea cu care se schimbă politica fiscală. Oamenii aştia îşi fac previziuni pe cinci, pe şapte ani, îşi fac calcule de investiţii şi amortizare şi în momentul în care apar nişte disfuncţionalităţi de acest gen, fac un pas înapoi şi se mai gândesc dacă şi cum vor deschide o nouă investiţie”, spune primarul Reşiţei.

Ioan Popa spune că nu se opreşte aici şi că urmează un an în care aducerea investitorilor e în continuare o prioritate. “Merg la toate forumurile, la toate conferinţele, am trimis materiale la toate consulatele şi ambasadele din România. Se ştie deja despre Reşiţa şi disponibilitatea noastră şi eu cred că, până la urmă, vom reuşi să aducem mai mulţi investitori serioşi la Reşiţa”, a mai declarat Popa.