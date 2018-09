Primar liberal ameninţat prin SMS de către un lider PSD: „Jur că te omor!“

Edilul povesteşte că Zaberca i-a trimis un SMS cu textul “Jur că te omor!”. Primarul din Moldova Nouă, judeţul Caraş Severin, susţine că nu a avut nicun conflict cu membrul PSD şi că ameninţările vin pe seama faptului că nu face compromisuri cu reprezentanţii partidului aflat la guvernare.

“Nu mă compromit, nu vând interesul oraşului pentru bonificaţii personale şi sunt destul de intransigent. Experienţa din mediu privat îmi spune că nu pot să rezolv problema cu atitudine de maici. Eşti câteodată puţin mai dur, puţin mai hotărât, poate nu am de fiecare dată cel mai civilizat limbaj, dar asta îi enervează pe cei din mediul ăsta. Nu am depus încă plângerea penală, dar am în faţă contractul cu o casă de avocatură, pentru că nu o să mă ocup personal de chestiunea asta. În numele meu ei se vor ocupa de plângerea penală. Individul se numeşte Zaberca Nelu, un infractor care gestionează în momentul de faţă PSD Moldova Nouă. Nu e oficial, pentru că nu au preşedinte oficial, de când a plecat Matei Lupu, ca prefect. Le-am cerut un lider cu care să discut problemele importante ale comunităţii şi mi l-au recomandat pe acest individ. El e liderul”, a spus Adrian Torma.

Contactat de Adevărul, Nelu Zaberca, membrul PSD Moldova Nouă, recunoaşte că l-a ameninţat cu moartea pe primar. Mai mult îşi continuă ameninţările la adresa edilului.



“Şi îl voi omorî... dă-l în morţii mamei lui! Mai departe? Să mă dea în judecată. El mă ameninţă de doi ani. Zilnic înjură pe toată lumea. E un nemernic, un ţigan unguresc. Are un caracter jegos. A disperat pe toată lumea, nu doar pe mine. Noi nu i-am făcut nimic, niciodată, toţi consilierii PSD şi-au făcut treaba. Tot ce ţine de oraş. Are doar porcării în cap, să facă doar pentru cloaca lui şi atunci alea nu or să treacă niciodată prin Consiliu. Scumpirile de taxe şi atribuirile directe ce vrea el, nu o să treacă. Iese afară şi începe cu înjurături, stânga drepata, nu ţine cont. Eu am toate înregistrările lui. Să-mi facă plângere. Am şi recunoscut public. La interviul lui, la circul care l-a făcut la şedinţa Consiliului Judeţean, acolo la comenturi am intrat eu şi am scris acolo <<Eu sunt cel care te-a ameninţat. Te voi omorî!>>, deci am scris public. Ce dracu de dovezi îi mai trebuie? Să meargă cu aia. Da, îl voi omorî”, a spus Zaberca, care a precizat că nu are o funcţie în PSD, ci că doar că e unul dintre cei mai vechi membri.