Prefectul de Caraş-Severin, sub control judiciar într-un dosar în care sunt cercetaţi şi poliţişti pentru constituirea unui grup infracţional organizat

Una dintre precheziţii a fost chiar la unei instituţii din cadrul M.A.I., adică la Serviciul Arme din IPJ Caraş-Severin, într-o cauză în care se efectuează cercetări pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, luare de mită, dare de mită, trafic de influenţă, cumpărare de influenţă, abuz în serviciu, fals material în înscrisuri oficiale, fals intelectual, uz de fals, mărturie mincinoasă şi divulgarea informaţiilor secrete de serviciu sau nepublice, arată DIICOT printr-un comunicat de presă.

La sediul DIICOT Caraş-Severin a fost dus şi prefectul judeţului Matei Lupu, care este suspect de comiterea infracţiunii de instigare la abuz în serviciu. Surse neoficiale spun că procurorii DIICOT au clădit acuzaţia pe baza unor interceptări telefonice. După audieri, faţă de Matei Lupu s-a dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile.

„Nu am absolut nicio legătură cu verificările, cu ancheta legată de ceea ce am văzut în presă, de obţinerea pe căi ilegale a unor permise de portarmă. Am răspuns întrebărilor anchetatorilor şi las organele de cercetare penală să soluţioneze acest dosar. Mă consider nevinovat, nu am săvârşit nicio faptă de instigare la abuz în serviciu şi mâine mă voi prezenta la locul de muncă, nefiindu-mi interzis acest lucru. Singura interdicţie este aceea de a părăsi ţara”, a declarat Matei Lupu pentru publicaţia locală expressdebanat.ro.

Care sunt faptele din dosar

La data de 30.07.2019, organele de urmărire penală s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că pe raza judeţului Caraş-Severin s-a constituit un grup infracţional organizat având drept scop nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor de către persoane apropiate membrilor grupului sau de către persoane dispuse să ofere diferite sume de bani sau alte foloase pentru a obţine dreptul de a procura şi deţine arme.

În fapt, s-a reţinut că, începând cu anul 2017, la nivelul judeţului s-a constituit un grup infracţional organizat format din şeful unui serviciu din cadrul unei instituţii aparţinând M.A.I., un ofiţer şi 3 agenţi de poliţie din acelaşi serviciu, precum şi administratorul şi angajatul unei societăţi comerciale autorizate în domeniul armelor şi muniţiilor. La grupul iniţial constituit, au aderat, ulterior, şi alte persoane, fără calitate specială, scopul fiind obţinerea unor beneficii de la persoane care intenţionau să obţină autorizaţia de procurare a unei arme sau de la persoane care deţineau deja arme şi care săvârşeau diverse infracţiuni sau contravenţii la regimul armelor şi muniţiilor.

Membrii grupului infracţional organizat au acţionat pe mai multe paliere. Aceştia au obţinut beneficii materiale de la persoane care intenţionau să obţină autorizaţia de procurare a unei arme prin organizarea de cursuri de instruire teoretică şi practică, la finalizarea cărora, cursanţii susţineau un examen în faţa unei comisii formate din poliţişti specializaţi. În cazul promovării examenului, cursanţilor li se elibera un certificat de absolvire, care stătea la baza eliberării autorizaţiei de procurare a unei arme. În realitate, cei doi reprezentanţi ai societăţii comerciale autorizate, nu susţineau cursurile şi atestau în mod fictiv prezenţa cursanţilor la ore, iar înainte de susţinerea examenului, poliţiştii din grupare, divulgau celor doi reprezentanţi ai societăţii comerciale subiectele de examen, care, la rândul lor, le înmânau cursanţilor care susţineau examenul, promovabilitatea fiind în procent de 100%. Promovarea examenului la cursurile organizate de această societate comercială a devenit de notorietate în rândul persoanelor interesate şi au existat cazuri în care persoane care domiciliau în judeţele limitrofe şi care nu reuşeau să promoveze examenele în judeţele în care aveau domiciliu, se înscriau la cursurile organizate de societatea comercială în cauză unde reuşita era garantată.

Totodată, grupul infracţional organizat favoriza anumite persoane cu funcţii importante, care deţineau deja arme şi care săvârşeau diverse infracţiuni sau contravenţii la regimul armelor şi muniţiilor. Astfel, la grupul infracţional organizat, au aderat doi suspecţi cu funcţii importante, care au săvârşit infracţiuni şi contravenţii la regimul armelor şi muniţiilor, fiind protejaţi de ceilalţi membri ai grupului pentru a nu răspunde penal sau contravenţional prin tergiversarea cercetărilor în dosare penale, falsificarea unor înscrisuri ale societăţii comerciale autorizate sau neaplicarea unor sancţiuni complementare (anularea sau suspendarea dreptului de deţinere a armelor).