Povestea echipei de fotbal american din Reşiţa. Are antrenor din SUA şi caută jucători: „Le oferim noi echipament celor selectaţi să facă parte din lot“

Raul Siladi, fondatorul echipei de fotbal spune că, în momentul de faţă, există aproximativ 15 tineri, nucleul echipei, care se antrenează şi care au participat în diverse competiţii, însă pentru participarea în campionatul naţional e nevoie de un lot de 20-25 de fotbalişti, care să nu lipsească de la antrenamente şi să ia parte la meciuri.

“Noi avem nucleul de bază, mai sunt nişte jucători din Serbia care vor să vină să joace pentru noi, mai sunt nişte timişoreni, dar ei vin când pot. Noi avem nevoie de un lot stabil, de cel puţin 20 de oameni, ca să facem treabă. Suntem hotărâţi să ne înscriem în campionatul de anul viitor. Şi chiar dacă nu vom face cine ştie ce, măcar cei noi vor prinde experienţă. Am mai jucat în ediţia din 2015, cu echipa noastră a Reşiţei. Cu doi ani înainte am jucat pentru Timişoara, pe urmă în 2016 am jucat pentru Vârşeţ (Serbia), iar în 2017 şi anul acesta am jucat câţiva dintre noi pentru Timişoara.

Singura cerinţă pentru noii veniţi e să-şi dorească să practice acest sport şi să fie sănătoşi.

"Trebuie să vină regulat la antrenamente, pentru că la nivelul la care e acest sport în România, echipele serioase, care se ţin de antrenamente câştigă meciurile. Nicio echipă nu are super atleţi sau fotbalişti de pe altă planetă. În 20 octombrie, vrem să facem o sesiune de recrutări, la Stadionul Gloria, din Reşiţa. Îi aşteptăm pe toţi cei care şi-au manifestat interesul şi pe cei cu care am mai vorbit, îi aşteptăm să-i vedem. Nu au nevoie de echipament pentru că putem să le oferim echipamente celor care vor fi aleşi să facă parte din lot. Şi o altă ştire e că o să avem antrenor american. Îl aducem din state, are 30 de ani de experienţă. A mai antrenat şi în Brazilia, şi în Egipt, iar acum va veni la noi. Şi-a dat acordul, mai sunt de discutat mici amănunte. Se numeşte Phil Avalos”, a spus Raul Siladi, fondatorul echipei Reşiţa Lomotives.

Asociaţia Club Sportiv „Reşiţa Locomotives” e un proiect ce a luat naştere în toamna anului 2012. În urma unui sondaj de opinie propus pe una din reţelele de socializare, şi-au ales numele Reşiţa Locomotives ca reprezentativ atât pentru ceea ce înseamnă acest sport, cât şi pentru tradiţia oraşului. România are un campionat de amatori în care joacă în fiecare an, aproximativ 5-6 echipe. Acestea sunt din oraşele Bucureşti, Timişoara, Cluj, Buzău, Baia Mare, Prahova, Oradea şi Reşiţa. Cele mai titrate sunt echipele Bucharest Rebels şi Cluj Crusanders, cu câte trei titluri la activ.