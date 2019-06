Povestea copiilor din Banat care au lăsat calculatorul pentru tradiţii. Dansează căluşarul şi confecţionează opinici

Elevi în clasa a patra, copiii îşi petrec timpul liber pictând icoane pe sticlă şi jucând căluşarul. O altă preocupare este confecţionatul opinicilor, cu care se duc la târgurile tradiţionale şi pe care le vând.

Învăţătorul care i-a îndreptat spre aceste ocupaţii este Ciprian Mert, un tânăr din Margina, pasionat de istoria şi obiceiurile locale. Ciprian a fost şi el căluşar şi a învăţat dansul de la bunicii săi, iar acum îi învaţă, la rândul lui, pe copiii din sat.

“Urma să facem ceva activităţi extra şcolare. Ce să facem? Cu ce îi mai atragi pe copiii de astăzi, în afară de calculator? Şi am aşa am început cu dansurile populare. După vreo trei săptămânii, am învăţat deja vreo două dansuri, şi într-o pauză am zis să le arăt căluşarul. A două repetiţie aveam deja vreo nouă perechi, care vroiau să înveţe căluşarul. Pe urmă, nu au mai vrut să vină la dansuri, că ei vin doar la căluşar. Şi am schimbat toată echipa de dansuri şi am făcut-o de căluşar. Ei erau clasa întâi, când am început, acum sunt clasa a patra. I-am învăţat şi puţin din istoria căluşarului de la noi din sat, mai ales că anul asta se împlinesc 100 de ani de când s-a făcut prima echipă de căluşari la Margina. Copiii fac totul ca înainte, joacă la fel, folosesc aceleaşi strigături, respectă aceleaşi obiceiuri şi chiar le place. Acum avem şapte perechi. Când pleacă în clasa a noua, îi cam pierd. Mai vin vara, când sunt în vacanţă, dar în rest nu prea mai pot să vină”, povesteşte tânărul.

De aici, copiii au ajuns să facă şi opinci. Instruiţi tot de acelaşi învăţător.

“La opincărit i-am prins în clasă, la orele opţionale. Eu am zis că îi învăţ ceva tradiţional. Am învăţat să fac opinici de când eram şi eu copil, de când jucam căluşarul şi foloseam opinicile bunicilor. S-au rupt la un moment dat. Şi cum nu făcea nimeni opinci în zonă, am luat o opincă şi am desfăcut-o. Mi-am făcut un şablon după opinca aia veche şi aşa am făcut prima pereche de opinci. Mai strâmbe, mai cârne, dar au ieşit. Acum fac şi din piele subţire şi groasă. La fel i-am învăţat şi pe ei. Ştiu să facă pe orice număr de picior. Fac chiar şi opinci ca breloc, pentru cheile de la maşină. Se caută pe la târgurile tradiţionale, se cumpără mai mult aşa de ţinut în vitrină. Costă maxim 80 de lei perechea”, spune Ciprian.

Printre copiii de la Şcoala generală “Sorin Titel” din Margina se află şi Bogdan, un copil ce a obţinut premiul întâi la olimpiada judeţeană de meşteşuguri tradiţionale şi speră să vină cu un premiu şi de la faza naţională. Tot din făcutul opinicilor. “Îmi place să fac opinci, m-a învăţat domnul profesor. Nu e foarte greu. Am fost şi la olimpiadă. Am stat vreo patru ore acolo, am făcut opinici, am jucat căluşarul, am spus poezii în grai. Am o grămadă de diplome pentru poezie în grai. Am făcut vreo 20 de perechi de opinci până acum, o parte dintre ele le-am mai vândut, la târgul tradiţional de la Timişoara.”, spune Bogdan.

De altfel, după cum spune Ciprian Mert, copiii din Margina au ocupat întreg podiumul de la Olimpiada judeţeană a meşteşugurilor tradiţionale: primul loc pentru confecţionarea opinicilor, al doilea pentru pictat icoane pe sticlă, iar al treilea pentru olărit.

