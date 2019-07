Performanţă uriaşă în fotbalul feminin românesc. Cine este jucătoarea din Banat transferată la o echipă de Liga Campionilor

Laura are 32 de ani şi este una una dintre cele mai experimentate fotbaliste ale României. Joacă pe postul de atacant şi sezonul trecut a avut contract cu Hellas Verona, în Seria A, din Italia.



“În urmă cu două zile am ajuns în Belgia, la Anderlecht, am avut deja un prim antrenament cu echipa. Urmează peste două săptămâni să începem calificările pentru Liga Campionilor, primul tur. A fost o decizie greu de luat, pentru că nu am mai jucat de vreo trei ani în Liga Campionilor şi este cea mai tare competiţie. Mă bucur că am luat această decizie pentru că am găsit profesionişti aici, oameni care respectă fotbalul feminin, mă respectă şi pe mine ca şi jucătoare şi ca om, iar asta e cel mai important”, spune Laura.



Laura este cunoscută ca fotbalistă sub numele de Lala şi a mai jucat în campionate puternice, precum Primera División, Cypriot First Division, Elitedivisionen (prima ligă din Danemarca) şi WK League (primul eşalon feminin al fotbalului din Coreea de Sud), unde a fost şi golghetera campionatului.



Cea mai mare performaţă personală a fost titlul de golgheter al Ligii Campionilor, pe care l-a obţinut în sezonul 2012/2013, cu atât mai senzaţional cu cât echipa sa nu a depăşit faza optimilor în această competiţie. Cariera impresionantă s-a clădit pe ambiţia fetei născute În Bocşa, un mic orăşel din vestul României, acolo unde prea puţini credeau în fotbalul feminin.

A jucat mai mulţi ani şi pentru naţionala României, însă după o dispută cu actualul selecţioner nu a mai fost convocată. “Atâta timp cât este Mirel Albon antrenor nu cred că o să mai fiu convocată. De altfel, nici nu cred că aş mai răspunde unei convocări din partea lui. Am depăşit momentul respectiv şi merg înainte. M-a durut pentru că e echipa naţională şi am fost mereu mândră să port tricoul naţionalei, dar asta e. Le doresc baftă şi vreau ca fotbalul feminin să crească”, afirmă Lala.

Fotbalista din Caraş-Severin spune că decizia FRF de a impune echipe feminine pentru cluburile din prima divizie este foarte bună pentru că ar duce la dezvoltarea fotbalului feminine în România, însă se teme că dacă acest lucru se va face forţat, patronii nu o să aibă interes să dezvolte aceste echipe.

