Pensiunile din Herculane sunt asaltate telefonic de turişti. Ce s-ar putea întâmpla, în schimb, cu marile hoteluri

Oamenii sună şi sunt interesaţi de când se pot caza şi care sunt condiţiile de cazare. Până după 15 mai, nimeni însă nu le poate spune nimic oficial. Proprietarii marilor hoteluri, cu sute de camere, sunt pesimiştii şi spun că dacă nu se vor deschide restaurantele, ei nu vor putea funcţiona.







"Deocamdată, nu am luat nicio decizie pentru data de deschidere. Aşteptăm să vedem cum vor evolua lucrurile. E foarte dificil pentru un hotel care are 220 de camere să facă room-service. Noi suntem pregătiţi, am avut hotelurile în mentenanţă şi sunt pregătite, dar aşteptăm să vedem cum evoluează situaţia după 15 mai. Sunt solicitări de rezervări pentru perioadele de vară. Avem turişti care vin mereu la noi şi care se interesează deja dacă vom deschide după 15 mai şi aşteaptă veşti. Am decis că vom comunica oficial data, când şi cum vom deschide", ne-a declarat Laura Pătru, director de marketing pentru Bacolux Hotel, care deţine la Herculane două dintre cele mai mari hoteluri renovate.







Proprietarii de pensiuni, însă, au început să facă deja rezervări pentru perioada de după 15 mai. Cei mai mulţi asigură doar cazare, fără masă.







"Toată lumea este afectată, mai ales că noi trăim exclusiv din turism. Angajaţii hotelurilor sunt în şomaj tehnic. Dacă o fi bine după 15, sperăm să pornim bine pentru că sunt semnale încurajatoare. Din ce am discutat cu proprietarii de pensiuni, sunt foarte mulţi turişti care sună şi se interesează, vor să facă rezervări. Se pare că asta va fi singurul lucru bun, după toată pandemia asta, că majoritatea românilor vor prefera să petreacă concediile aici, în ţară, şi nu se mai aventurează să plece în străinătate", a spus Cristian Miclău, primarul din Herculane.







În momentul de faţă, staţiunea Băile Herculane este pustie, însă noile reguli, promise pentru 15 mai, ar putea aduce mult aşteptaţii turiştii, singura sursă de venit pentru locuitorii din această localitate.