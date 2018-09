Ouă pitite în paradaisă: o gustare delicioasă, uşor de pregătit

“Oul, pentru că poate a fost primul pe care am învăţat să îl gătesc sub formă de găigană, m-a fascinat dintodeauna. Furat din cuibarul cald, îi găuream în copilărie coaja cu acul de ştampat ştrimfii (ciorapii) şi îl beam crud. Apoi îl puneam la loc, că găina era proastă şi nu se prindea de mârşăvia mea. Omleta franţuzului am descoperit-o în tabăra din clasa a treia şi mi s-a părut prima dată o găigană pe care a greşit-o bucătarul, aşa că am mâncat-o mai mult în silă şi ca să nu mă certe instructoarea, iar ouă fierte mâncam doar unse cu sare câte patru în dimineţile dulci din copilărie”, poveşte bucătarul.

Din această pasiune pentru ouă au apărut şi reţetele, care mai de care mai inedite şi mai bune la gust. Despre “ouăle pitite în paradaisă”, Uica Mihai spune că sunt preferatele lui.

“Alege roşii mari, sănătoase, taie-le capacul, scobeşte miezul şi lasă-le la scurs pe o tavă, cu gura în jos. Pentru fiecare roşie bate un ou cu sare, piper, o lingură de caşcaval ras şi o linguriţă de unt topit, iar umplutura asta aşeaz-o în roşie, pune roşiile umplute într-un vas termorezistent cu capac, în care ai turnat o lingură de vin sec alb, şi dă vasul în cuptor la 200 de grade timp de 20 de minute. Serveşte roşiile presărate cu pătrunjel verde şi însoţite de bucheţele de conopidă pe care le-ai fiert în apă cu sare, iar apoi le-ai stropit cu ulei, sare, piper şi zeamă de lămâie. Şi bea lângă un coctail făcut din suc de roşii (că tot ţi-a rămas pulpa scobită) cu ţelină rasă, sare, piper şi doar un strop de votcă”.