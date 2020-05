Organizaţii de mediu şi membri PNL critică activitatea ministrului Alexe. „Cu actuala politică de împădurire, România ajunge la nivelul optim în 16.577 de ani“

Romeo Dunca, candidatul PNL la şefia Consiliului Judeţean Caraş-Severin, i-a transmis ministrului Alexe un exemplu detaliat al modului cum se produce jaful în păduri.





"Cred că sunteţi într-o mare eroare dacă consideraţi că ce se întîmplă azi e ok şi legal. Timp de decenii, sub presiunea politică, legile silvice s-au abrogat şi mai ales s-au interpretat în aşa fel încât codrul în permanenta să iasă în pagubă. Nu confundaţi interesul acestui stat cu interesele unui grup organizat mafiot reprezentat de anumiţi membri ai Romsilva împreună cu parte din profitorii angajaţi aici. Trebuie să ştiţi, sau dacă ştiti să ţineţi cont, că Romsilva plăteşte 120 ron/m.c. unui agent comercial pentru a doborî un copac şi 30ron/m să îl transporte în baza. Deci rămâne cu doar 200 ron din preţul mediu de 350 lei pe m.c., după valorificare. De aici mai departe, în multe cazuri, agentul economic în asociere directă cu angajatul statului devin tovarăşi la jaful ce urmează. Adică se marchează, sau nici măcar, se taie mai mult şi se transportă mai mult. Iar pe aceasta întreagă linie plăţile merg din mâna în mână la negru oprindu-se până la protectorul politic şi la partidul lui. Adică pe înţelesul tuturor, negociem cu Romsilva o partidă de 1.000 m3, marcăm 1.500 şi tăiem 2.000. După care căutam justificări pentru lipsa din pădure. O dăm pe accidentale, care dacă luaţi la studiu veţi vedea ca niciodată în istorie nu au fost atât de mari. Dar de cele mai multe ori nu justificăm nimic pemtru că oricum toate instrumentele de control sunt în aceaşi mână. Politică de multe ori”, susţine Romeo Dunca în scrisoarea sa deschisă.





"Cum să te lauzi că ai prins 150 de camioane într-o lună. Asta e o ruşine"

Dunca spune că se aştepta ca, după acest mesaj, măcar unul dintre consilierii ministrului să-i dea un telefon, mai ales că sunt colegii de partid, iar omul de afaceri are şanse mari să conducă judeţul Caraş-Severin. Însă, deşi a trecut mai mult de o săptămână, nu l-a căutat nimeni.

"Nu îi interesează să rezolve problema, că dacă ar vrea sigur s-ar rezolva. Păi nu aţi văzut ce declaraţii dau? Au prins 150 de camioane de transport ilegal de lemn. Păi 150 de camioane să iasă ministrul şi să spună că au intensificat controalele şi au prins, păi îmi spuneţi mie că nu se poate rezolva. Astea trebuie imediat, cum adică să fure, în două săptămâni, cât au făcut ei controalele, să fure 150 de camioane. Să vedem dosare penale, nişte oameni băgaţi la puşcărie. E ca şi când spui că l-ai prins pe vecinu în coteţ la găini furând de 25 de ori, luna asta. Păi îl prinzi o dată, îl prinzi de două ori, dar pe urmă nu mai e de vină hoţul, eşti de vină tu. Dacă nu faci ordine!? Să te lauzi la televizor că ai prins 150 de camioane, ce tari suntem! Le-am confiscat şi am dat 500.000 de lei amendă. Şi pe partea cealaltă am dat 80 de milioane de lei că am ieşit din case. Păi, staţi un pic care sunt priorităţile natională să dăm amenzi la oamenii cinstiţi sau să prindem hoţii? Îmi pare rău că nu ne dăm seama ce pierdem şi ce potenţial avem", spune Dunca.

Omul de afaceri, proprietar ar uneia dintre cele mai mari firme de transport din ţară îi atrage atenţia ministrului Costel Alexe că este total eronat modul în care prezintă situaţia pădurilor din România.

"Cum să te pună cineva ministru şi să te lauzi că ai prins 150 de camioane într-o lună. Asta îi o ruşine. Păi înseamnă că nu sunt buni de nimic, dacă încă se fură în ritmul asta. Credeţi că în Austria, ministrul pădurilor ieşea la televizor să spună şi să se laude că a prins 150 de camioane de lemn furat? La ăia dacă sunt 15 camioane a zburat din funcţie. Pai cum să ajungi acolo să prinzi 150 de camioane!? Ne lăudăm cu nonperformanţa noastră. Păi trebuia să se întâlnească în şedinţă de urgenţă ministrul mediului cu cel al internelor şi justiţiei şi să iasă cu soluţia, la ora 4 noaptea, şi să spună de mâine cine mai fură un camion de lemne stă 20 de ani la puşcărie, pentru că uite, cu ordonanţă de urgenţă, cu amenzi mărite şi s-au prins 150 de camioane! Şi mâine nu mai fura nimeni ! Mai încercau câţiva, îi băgai la puşcărie 20 de ani şi se termina. Dacă vrei să faci ceva! Eu la firma mea nu pot să spun că am prins în fiecare zi 15-20 de hoţi de motorină. Înseamnă că sunt eu tâmpit", mai spune liberalul Dunca.

Organizaţiile de mediu cer intervenţia preşedintelui

De cealaltă parte şi organizaţiile de mediu şi-au pierdut răbdarea cu ministrul. Gabriel Păun, de la Agent Green, unul dintre cei mai cunoscuţi activişti de mediu spune că lucrurile nu se îndreaptă în direcţia bună.

"Aventura cu noul ministrul, a început anul trecut, în luna octombrie, înainte să fie pus în funcţia de ministru, pe vremea când numele lui era discutat pentru a fi pus. Am fost în Parlament, unde domnia sa colecta opinii, sugestii obiective care ar putea fi luate în calcul pentru programul său guvernamental, pentru a le pune în practică. Ne-a cerut idei pentru guvernare, idei pe care le-am dat. Nu erau idei noi, erau idei pe care noi le punem pe tapet de 20 de ani, pentru al şaisprezecela ministru cu care am avut onoarea să mă întâlnesc, în cariera mea de activist. Am cerut lucruri rezonabile, despre tăierile ilegale şi cum pot fi acestea stopate, despre creşterea suprafeţelor împădurite a ţării pentru că suntem mult sub nivelul optim, 20% faţă de 40%, am vorbit despre situaţia animalelor sălbatice, despre ariile naturale protejate, l-am informat că avem câteva zeci de procese cu ministerul pe care urma să-l conducă, toate din cauza secretizării informaţiilor publice. Ne-a promis că se va ocupa de toate, că este ecologist şi că nu este nevoie de noi, ong-urile, că el oricum avea de gând să facă toate lucrurile astea. M-am gândit că poate după 20 de ani reuşesc să-mi iau şi eu o vacanţă. Dar am rămas foarte vigilenţi şi ne-am setat trei, patru luni să vedem rezultatele, ştiind că Ministerul Mediului este cel mai sărac şi nu are resurse să facă tot ce a promis", arată reprezentantul Agent Green.

Gabi Păun spune că timpul a trecut şi lucrurile nu merg conform aşteptărilor.

"Puţinele lucruri care s-au întâmplat bine au fost doar pentru că noi ong-urile de mediu am sesizat derapajele majore, mai ales cele care au apărut la începutul perioadei de criză şi în momentul în care s-a constituit starea de urgenţă. Atunci şi-au dat arama pe faţă! Au fost acel număr record de transporturi de lemn, în prima săptămână de stare de urgenţă record de când se fac măsurători din anul 2014, încoace, niciodată în acea săptămână nu se făcuseră atâtea transporturi. Sigur că atunci au fost nevoiţi să reacţioneze, au pus armata, au pus garda forestieră, poliţia, şi au fost prinse o grămadă de transportui ilegale, culmea la asfalt, unde nu ne aşteptam. Mă întrebam ce se întâmplă cu adevărat în pădure, dacă la drumul mare sunt atâtea transporturi ilegale", afirmă Păun.

Activistul susţine că nici măcar politica de plantări nu este cea corectă şi că în ritmul în care se împădureşte, România va ajunge peste mii de ani la volumul de împădurire optim.

"Plantările pe care le-au promis şi de care avem atât de mare nevoie nu înseamnă ceea ce trebuie. Am făcut un calcul pentru ceea ce înseamnă programul <<O pădure cât o ţară>>, am luat datele şi am văzut că media de împădurire, pe ultimii doi ani, este de 157 de hectare. Am realizat că în acest ritm, gradul optim de împădurire, de 40 la sută a României va fi atins peste 16.577 de ani. Deci nu putem vorbi de o pădure cât o ţară, pentru că în 16 mii de ani nu ştim unde va fi omenirea. Avem nevoie de măsuri mult mai susţinute, de foarte multe păduri noi, de perdele de protecţie în jurul oraşelor, de-a lungul infrastructurii liniare, drumuri şi altele. Este foarte mult de făcut şi s-a făcut şi se face foarte puţin. Plantările nici nu pot fi mai multe pentru că nu există material în pepiniere. România nu are de unde să scoată mai mult de 55 de milioane de puieţi pe an, care ajung pentru maxim 10.000 de hectare şi asta nu neapărat de păduri noi, ci pentru a planta acolo unde s-a plantat după tăiere şi natura nu s-a putut regenera", mai arată Păun.

Zilele trecute Agent Green a transmis o scrisoare deschisă preşedintelui ţării, în care prezentau raportul făcut public de Organizaţia Naţiunilor Unite, legat de tăierile masive din România.

"România nu a ieşit pe plus nici în raportul trimis şi publicat acum în aprilie de către Naţiunile Unite. Doar la nivelul anului 2018, din raportul respectiv reiese că în România s-au defrişat, adică nu s-au exploatat în vederea replantării, s-au defrişat, practic au dispărut din fondul forestier 85.930 de hectare. Nici nu ştiu cum să exprim pe înţelesul tuturor ce înseamnă acest lucru. Vorbim de o suprafaţă mai mare decât oraşul Timişoara şi echivalentul în lemn a mai mult decât se poate tăia legal în România. La o medie de 300 metri cubi la hectar, conform inventarului forestier, această suprafaţă ar putea echivala cu vreo 30 de milioane de metri cubi de lemn, în momentul în care defrişezi şi tai la ras suprafeţele respective. Sunt date care ne-au îngrijorat am decis să trimitem o scrisoare deschisă la cel mai înalt nivel al statului, la preşedinte, la avocatul poporului şi ministrul mediului. Şi aşteptăm un răspuns", susţine Gabriel Păun, reprezentantul Agent Green.