O tânără din Reşiţa a murit după ce a născut prin cezariană. Rudele se plâng că nu i s-a acordat atenţie suficientă

Familia acuză cadrele medicale că „nu i s-a acordat atenţie suficientă” tineriei de 32 de ani, care a murit la Spitalul Judeţean din Reşiţa, la câteva ore de la efectuarea cezarianei.

„Soţia mea a intrat în spital cu o simplă răceală. Consider că nu i s-a acordat atenţie suficientă. Din 26 martie de când a intrat în spital, de abia în 30 martie, medicii care erau de gardă şi-au făcut datoria şi au reuşit să-l salveze pe copil însă, din păcate soţia mea nu a mai rezistat şi a decedat. Radiografia pulmonară care i-a fost făcută arăta că avea un plămân varză şi celălalt mai era un sfert din el şi nu mai putea să mai respire şi de urgenţă i-au făcut cezariană doctorii care au fost de gardă. Eu nu dau vina pe nimeni ci aşteptăm să se facă dreptate, nu doresc să spun niciun nume”, a precizat soţul tinerei decedate, Rafael Lupu, citat de site-ul Radioreşiţa.ro.

Mari Lupu, tânăra gravidă a ajuns la spital în 37 de săptămâni şi câteva zile. Ea se afla sub supravegherea medicului ginecolog Mircea Achim. Acesta susţine că nu a observat în timpul consultaţiilor efectuate la cabinet şi în spital că tânăra ar avea probleme pneumologice care să afecteze evoluţia sarcinii sau starea de sănătate a femeii. În plus, medicul nu se consideră vinovat de decesul acesteia.

„I-am administrat imediat tratamentul la care a răspuns favorabil la început, eu chiar am făcut tot ce am putut, eu i-am acordat toată atenţia pe tot parcursul sarcinii, nu mă consider vinovat, mi-am tratat pacienta bine. În plus, femeia nu prezenta niciun fel de simptome la celelalte consultaţii anterioare”, a precizat ginecologul Mircea Achim, citat de Radio Reşiţa.

Medicii de la Spitalul Judeţean din Reşiţa au organizat o conferinţă de presă FOTO Radio Reşiţa



După ce starea gravidei s-a înrăutăţit medicuii de la Terapia Intensivă i-au făcut mai multe investigaţii medicale. Medicul ginecolog Florea Borţun a cerut să i se facă şi o radiografie pulmonară.



“Medicul Borţun susţine că această radiografie ar fi trebuit să-i fi fost făcută mult mai devreme. În plus, atât el cât şi medicul Iulian Bura susţin că operaţia de cezariană a decurs fără probleme, ba mai mult imediat după cezariană starea femeii s-a îmbunătăţit, acest lucru poate fi confirmat chiar şi de familie. Din păcate după câteva ore tânăra a prezentat cinci stopuri cardiace succesive, după care a decedat. Şi cei doi medici au făcut tot ce le-a stat în putinţă. Chiar şi soţul femeii mulţumindu-le acestora pentru implicare. Dacă nu s-ar fi acţionat la timp şi starea de sănătate a fătului ar fi fost pusă în pericol pentru că lichidul amniotic era şi el verde”, mai scrie sursa citată.

Conducerea Spitalului Judeţean din Reşiţa a deschis o anchetă pentru a vedea ce s-a întâmplat în cazul tinerei. De asememena, cazul a intrat şi în atenţia Colegiului medicilor, care analizează dacă se poate vorbi de un malpraxis sau nu.

