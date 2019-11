Noul caz Sorina, la Bocşa. Zeci de oameni au împiedicat luarea cu forţa a unei fetiţe aflate în plasament

Toată povestea a început în vara acestui an, când Adrian Miloş, angajat ca asistent maternal la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, a fost anunţat că o familie din Timişoara a început procesul pentru adopţia micuţei Gabriela.

Fetiţa era adoptabilă din 2014, iar familia Miloş a fost întrebată în mai multe rânduri de către cei de la Direcţia pentru Protecţia Copilului dacă doresc să o adopte. De fiecare dată au refuzat, chiar şi în scris. Motivul, pe care oamenii îl recunosc, a fost că aveau nişte beneficii din postura de asistent maternal, inclusiv dorinţa lui Adrian Miloş de a se pensiona, pentru care mai avea nevoie de un an ca angajat.

În momentul în care au aflat că a început procedura de adopţie, soţii Miloş au depus şi actele pentru adoptarea Gabrielei. A fost prea târziu, spun reprezentanţii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, deoarece familia interesată demarase procedura şi începuseră vizite de acomodare cu fetiţa.

În urma unei adrese primite de la executorul judecătoresc, astăzi, la ora 12.00, autorităţile ar fi trebuit să se prezinte acasă la familia Miloş, de unde să ia cu forţa fetiţa, deoarece cei doi soţi au refuzat de mai multe ori să ducă fetiţa la centru, motivând că micuţa are crize grave de panică şi anxietate din cauză că a aflat că va pleca de la ei.

"Ne-au pus să plătim 500 de lei pe zi, începând din septembrie, familiei care vrea să o adopte, pentru că nu am vrut să o dăm. Cred că ei vor să facă o avere pe spatele nostru, că dacă îi interesa copilul ca atare şi avea un instinct matern mama, cum nu îl are, venea la spital şi ne întreba ce se întâmplă cu fetiţa sau cum poate ajuta. Nu a manifestat niciun fel de interes, doar că actualmente o interesează să ne ia 500 de lei pe zi. Nu se poate aşa ceva! Nu se poate să trecem aşa peste sentimentele copilului. Cred că nu se poate trece peste voinţa copilului. Aşteptăm ca domnul avocat să facă o contestaţie la Curtea de Apel şi ne judecăm în continuare, pentru că noi am pierdut procesul, deoarece ne-au spus că intervenţia noastră a fost tardivă", a spus Cornelia Miloş.

Femeia susţine că fetiţa este traumatizată şi plânge zilnic şi spune că nu vrea să plece din casa unde a crescut în ultimii şase ani.

Marţi, înainte de ora 12.00, acasă la familia Miloş a ajuns Oana Glăvan, reprezentant al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, care a precizat că se află acolo doar pentru a se asigura că fetiţa nu va fi abuzată.

După aproximativ o oră, în care, în faţa casei, se strângeau tot mai multe persoane, Oana Glăvan a primit un telefon prin care a fost anunţată că executarea silită se suspendă. "Executarea a fost amânată la cererea creditorilor (n.r. - familia care o adoptă pe Gabriela). Vă asigurăm de faptul că Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului va depune toate diligenţele în ceea ce priveşte interesul suprem al copilului", a spus Oana Glăvan, care a mai precizat că s-a suspendat doar executarea, urmând să fie stabilită pentru o altă zi, familia adoptatoare nerenunţând la fetiţă.

Oamenii strânşi în faţa casei familiei Miloş au mai rămas câteva ore de teamă că sunt păcăliţi şi că se aşteaptă plecarea lor doar ca să se poată face executarea. Autorităţile spun însă că acţiunea va avea loc la o altă dată, care va fi anunţată în termenul prevăzut de lege.