Linia de cale ferată Oraviţa-Anina ar putea fi închisă. Ce decizie a luat CFR în privinţa circulaţiei trenurilor

“Începând cu data de 25 septembrie 2019, vor interveni modificări în circulaţia trenurilor de pe ruta Oraviţa - Anina şi retur ca urmare a numărului redus de călători din unele zile lucrătoare ale săptămânii. Astfel, trenurile vor circula numai în zilele de vineri, sâmbătă şi duminică: R 9695 Oraviţa plecare 11:15 Anina sosire 13:08 începând cu data de 25 septembrie R 9696 Anina plecare 14:40 Oraviţa sosire 16:34 în perioada 25 septembrie - 31 octombrie R 9694 Anina plecare 13:30 Oraviţa sosire 15:24 începând cu data de 01 noiembrie

Totuşi, agenţiile de turism şi grupurile organizate de cel puţin 30 de persoane care doresc să călătorească cu trenul pe această rută în celelalte zile ale săptămânii, îşi pot planifica călătoria cu cel puţin 15 zile înainte şi se pot programa la numărul de telefon: 0372.561.600, fax: 0372.561.602 - de luni până joi, între orele 08:00-16:00 şi vineri între orele 08:00-14:00”, se arată în comunicatul CFR Călători.







Adevărul a cerut un punct de vedere conducerii companiei în legătură cu motivul care a dus la această decizie, însă până la ora actuală nu a fost dat niciun răspuns.



Pe de altă parte, conducerea regionalei de infrastructură din vestul ţării, cei care se ocupă de administrarea căilor ferate, spun că o linie pe care se circulă este foarte greu de întreţinut. “Noi am primit de la CFR Călători pentru că ei operează. Noi doar satisfacem cerinţa operatorului naţional. Adică, ei circulau zilnic cu o pereche de trenuri, pleca la 10.45 şi se întorcea la ora 13.00. Acum o să circule doar vineri, sâmbătă şi duminică, iar din discuţiile telefonice ne-au spus că doar în sezon vor circula în fiecare zi. Undeva din mai până în septembrie. Nouă ne-au spus că din cauza cheltuielilor, care sunt prea mari. Am avut o discuţie cu directorul general şi i-am spus că aceasta nu este o secţie care să aducă profit. Asta e o linie care face parte din patrimoniul naţional şi e o rută turistică. În sezon sunt turişti, două vagoane pline, uneori, chiar şi trei. Aceste secţii sunt subvenţionat de stat şi ele ar trebui să fie menţinute pentru că mie, din punct de vedere al infrastucturii îmi e e foarte greu să menţin o linie deschisă pe care nu circulă trenul, pentru că ea se deteriorează, plus de asta, cresc arbori, vegetaţie, cad pietre şi nu e mai poate circula pe ea”, a declarat Alexandru Simu, directorul Regionalei CFR Timişoara Infrastuctură.

Decizia CFR Călători a stârnit revolta mai multor cărăşeni. Peste 500 de persoane au semnat deja o petiţie prin care cer ca linia Oraviţa-Anina să nu fie închisă. “Una dintre cele mai vechi rute de cale ferată, Oraviţa - Anina, denumită şi Semmeringul bănăţean, este în pericol de a se închide. CFR Călători insistă de mai mulţi ani că aceasta ar fi neprofitabilă prin prisma vânzărilor de bilete, asta deşi mii de turişti din ţară şi străinătate aleg în fiecare an să se bucure de frumuseţile unice ale traseului. Ultima decizie este aceea de a suspenda toate călătoriile din timpul săptămânii şi a le păstra doar pe cele din weekend. Noi nu credem că aceasta este o strategie economică, ci mai degrabă un pas pentru a închide această rută definitiv. Semnează şi tu petiţia împotriva acestor decizii luate fără a cunoaşte adevăratul potenţial turistic al zonei Oraviţa - Anina!”, este textul petiţiei scrise de John Gavriliescu.

Oraviţa - Anina este cea mai veche cale ferată montană din România, aceasta fiind construită de austrieci între ani 1855 - 1863. În acele vremuri, Banatul făcea parte din Imperiul Austro-Ungar.

Calea ferată Oraviţa-Anina se întinde pe o lungime de 34 de kilometri, cu 10 viaducte, extrem de spectaculoase. Cel mai frumos viaduct este cel de la Jitin. Mai există şi 14 tuneluri prin stâncă, cel mai lung tunel fiind cel de la Gârlişte, de 660 de metri. Linia nu a fost niciodată electrificată.

