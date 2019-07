Legendara trupă Uriah Heep şi-a anulat concertul din România. Ce motiv au invocat

Rockerii de la Uriah Heep ar fi trebuit să cânte sâmbătă, 6 iulie, pe scena din “Poiana Golului”, din Reşiţa. Organizatorii au anunţat că trupa nu va fi prezentă.

"Din nefericire, în acest moment Uriah Heep are o problemă tehnică legată de transferul instrumentelor din US, problemă pe care am încercat împreună să o rezolvăm în ultimele zile. Vă rugăm să transmiteţi fanilor români regretul faţă de această situaţie cu promisiunea returnării banilor celor care au achiziţionat bilete de o zi pentru acest artist", a transmis reprezentantul GNB Agency.

„Custom Festival” este organizat de către Primăria Reşiţa şi GNB Agency şi are un buget de aproximativ 800 de mii de euro. Evenimentul va avea loc în perioada 5-7 Iulie, într-un loc de poveste, pe dealurile Resiţei, unde vor răsuna hituri ale unor trupe rock cunoscute în întreaga lume.

Alături de Uriah Heep, au mai fost semnate contracte cu The Rasmus, John Newman, U.D.O., Massive Wagons, DORO, Emir Kusturica & The Smoking Orchestra, Alex Calancea, Alternosfera şi alţii

Cei care au cumpărat bilete pentru ziua de sâmbătă, 6 iulie, pot cere returnarea banilor către procesatorul de bilete.

