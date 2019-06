La ce trebuie să fim atenţi dacă devenim giranţi. Riscurile pe care ni le asumăm

Foarte mulţi acceptăm să devenim giranţi, însă de multe ori nu ne interesăm în amănunt ce riscuri şi obligaţii ne aşteaptă. Avocatul Isabela Rabotka spune că este bine ca toate aceste informaţii să le cunoaştem înainte de a semna un contract de garant.

“Dacă vrem să aflăm ce drepturi şi ce obligaţii avem în calitate de garant, trebuie în primul rând să înţelegem ce este girantul sau garantul. Sediul materiei se regăseşte în contractul de fideiusiune prin care, conform Codului Civil, o parte, fideiusorul, se obligă faţă de cealaltă parte, care are într-un alt raport obligaţional calitatea de creditor, să execute, cu titlu gratuit sau în schimbul unei remuneraţii, obligaţia debitorului dacă acesta din urmă nu o execută. Astfel, ea poate fi impusă de lege sau dispusă de instanţa judecătorească sau asumată în mod expres printr-un înscris, autentic sau sub semnătură privată, sub sancţiunea nulităţii absolute”, afirmă avocata.

Isabela Rabotka spune că cel care are calitatea de fideiusor trebuie să fie o persoană care are capacitatea de a se obliga şi care prezintă garanţiile necesare pentru îndestularea creanţei, în caz de nevoie, însă obligativitatea îndeplinirii unor condiţii de către girant intervine doar pentru fideiusiunea legală şi judiciară, nu şi pentru cea convenţională.

“Cel mai important lucru este să ştim dacă putem să achităm datoria deoarece în cazul în care aceasta nu se va achita de către debitor ne va creea nouă probleme financiare. E drept că cel puţin teoretic printr-o acţiune în regres, am putea recuperea sumele de la debitor, însă în realitate sunt mari şanse ca acesta să nu fie solvabil, să se sustragă achitării creditului. Chiar dacă intenţia noastră este lăudabilă şi poate chiar nobilă în unele cazuri acest fapt nu ne va exonera de răspundere”, atenţionează avocata.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: