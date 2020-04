Haz de necaz. Un bucătar din Banat a făcut o ciorbă pe care a botezat-o „Ciorba COVID -19“

Uica povesteşte cum se face ciorba şi ce ingrediente avem nevoie pentru această zeamă.







"Din două în două zile, pun să fiarbă o oală de 5 litri cu o ciorbă deasă, concentrată, ca să ne fie permanent la îndemână. Un aliment complex, care conţine cam tot ce are nevoie un organism viu să se menţină în formă. Am fost atent şi la costurile de producţie, pentru că habar nu am cât o să se întindă criza asta, iar pensia e cam subţirică, economiile la fel, drept care şi în consecinţă drămuim totul. Observaţi că nu mai mănânc pâine de casă, pentru că are cost uri destul de mari în ceea ce priveşte consumul de energie electrică, iar din magazine nu lipsesc produsele de panificaţie. Aşa că din două în două zile cumpăr pâine integrală, stimulez astfel şi producătorii locali, recte o firmă din Lugoj şi mai reduc din dijma pe care o exercită Enelul.





Dar acum reţeta în mare a ciorbei Corona, pe care am botezat- o aşa în ciudă. Dacă ţineţi cont de sfaturile mele, zeama asta nu va deveni anostă, plictisitoare, ba chiar dimpotrivă.

- fierbeţi zeama la foc foarte mic, şi în permanenţă cu capac deasupra, ca să rămână gustul şi substanţele hrănitoare în lichid.

- începeţi cu jumătate de kilogram de rădăcinoase,(morcov, pătrunjel, păstârnac, ţelină) puse la fiert în 3 litri de apă, împreună cu un buchet de verdeaţă (pătrunjel, ţelină, mărar), boabe de piper, o foaie de dafin sau chiar două, o linguriţă vârfuită de sare. Din când în când, în funcţie de nevoie, completaţi oala cu apă fierbinte, fiartă separat.

- adăugaţi şi 400- 500 g de carne tăiată în bucăţi potrivite cât să încapă în lingură, de fiecare dată de altă origine; pui, porc, vită, etc. Eu a, făcut şi o oală cu peşte, macrou tăiat în bucăţi mai mărişoare şi a ieşit beton !

- în fiertură puneţi două cepe întregi, curăţate de foi, pe care, după zece minute de clocot, le aruncaţi. Astfel veţi evita acumularea de fitoncide care nu sunt prielnice organismului.

- când oala începe să clocotească molcom, socotiţi un sfert de ceas şi adăugaţi legumele de gust combinându-le de fiecare dată în alt mod:

- fasole verde, mazăre, cartofi

- conopidă, brocoli, varză de bruxelles

- ardei gras, roşii, vinete, dovlecel, cartofi, orez

- tot felul de combinaţii, adaosuri după fantezia fiecăruia







Important este să fierbeţi zeama la foc moale, cu capacul permanent deasupra,şi să respectaţi ordinea adăugării ingredientelor. Pentru acrit folosiţi într- o zi lămâie, în altă zi oţet de mere, dregeţi cu smântână, iaurt, ouă bătute cu adaos de zeamă, presăraţi verdeaţă proaspăt tocată deasupra şi mâncaţi în tihnă, fără gânduri negre, fără spaime.







Covidul din farfurie, nu doar că este inofensiv, ba din contră, vă ţine sănătoşi şi rezistenţi la o eventuală infecţie. Spor la lucru, pofră mare şi să vă ţină Dumnezeu în palma SA", arată bucătarul.