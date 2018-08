Gimnasta din Banat care îi antrenează pe copiii arabilor din Dubai

Loredana Niroda s-a născut în urmă cu 26 de ani, la Lugoj, oraşul natal al Laviniei Miloşevici, una dintre cele mai mari gimnaste ale României. De altfel, Loredana chiar a făcut primii paşi în gimnastică îndrumată de celebra campioană.

“Am început gimnastica la Lugoj, la vârsta de 3 ani. Fiind un copil mai puţin cuminte si foarte energic, mama s-a hotărât să mă ducă la gimnastică. Primii paşi i-am făcut îndrumată de Lavinia Milosovici, Mirela Vug şi Adrian Ianculescu”, îşi aminteşte tânăra.

După patru ani, secţia de gimnastică feminină a clubului din Lugoj s-a desfiinţat, iar Loredana a fost nevoită să aleagă dacă mai continuă sau nu acest sport. Cum era printre cele mai talentate sportive din club, profesorii i-au sfătuit pe părinţi să o ducă într-un alt oraş, unde să poată continua.

“Doamna profesoară Rodica Petruş ne-a propus sa continuam, dar la Oneşti, în oraşul Nadiei Comaneci. Eu aveam doar 7 ani şi a trebuit sa iau o decizie. Fiind singură la părinţi, mama nu a vrut sa auda de aşa ceva, dar tata a spus că dacă eu vreau, să încerc. Aşa că am primit liberul-arbitru. Şi am plecat”, povesteşte Loredana.

Pentru fetiţa din Lugoj lucrurile aveau să se schimbe radical. Ajunsă la Oneşti a realizat că se pune accentul pe rezultate, iar cei care nu ţineau pasul erau trimişi acasă. Aşa că s-a ambiţionat şi a muncit şi mai mult.

“Dacă la Lugoj am facut primii paşi spre gimnastică, la Oneşti am facut primii paşi spre performanţă, îndrumată de Aurica Nistor şi Daniel Nistor, care mi-au devenit a doua familie. Îmi vedeam părinţii şi familia cam de două ori pe an şi atunci 2-3 zile. În urma rezultatelor mele, la vârsta de 11 ani, am primit cu bucurie vestea ca voi face parte din lotul olimpic de junioare”, povesteşte tânăra, care în toată această perioadă a adunat foarte multe medalii naţionale şi internaţionale.

Din păcate, problemele de sănătate au făcută să renunţe la gimnastica de performanţă. Medicii i-au recomandat să o lase mai uşor şi aşa a ajuns să se retragă, dar nu a vrut să renunţe la sport. “Mi-am petrecut copilăria între antrenamente, între cantonamente şi concursuri…şi nu îmi pare rău, le mulţumesc părinţilor care m-au susţinut întodeauna să fac ceea ce îmi place, pentru că datorita lor am devenit persoana care sunt azi. Sunt o persoană independentă şi perseverenţa, iar ambiţia este calitatea care mă defineşte în totalitate, pentru mine nu există nu pot, există nu vreau. Sunt optimistă şi mereu cu zâmbetul pe buze”, mai spune Loredana.

Profesoară de sport în Abu Dabi, antrenoare în Dubai

Loredana Niroda a ajuns în Emirate, la Abu Dhabi, în 2016, cu o companie românească care căuta instructori de sport. “Prima mea experienţă în Emirate a fost in Abu Dhabi, capitala Emiratelor Arabe. Compania pentru care am lucrat un an realiza activităţii sportive extraşcolare. Gimnastica pe care o predam copiilor era o gimnastică recreaţională, îi învăţam lucruri de bază, lucruri simple, dar eficiente pentru ca un copil să se dezvolte frumos”, povesteşte bănăţeanca. Un club de gimnastică din Dubai i-a oferit un contract şi acum pregăteşte micii gimnaşti arabi pentru competiţii.

“Mi-am dorit mai mult din punct de vedere profesional, aşa că am făcut un pas mai mare şi am ajuns în Dubai. Aspire Gymnastics Club mi-a oferit încredere şi mi-a dat şansa să mă dezvolt profesional. În comparaţie cu ceea ce făcem în Abu Dhabi, în Dubai am putut să ofer mai mult din punct de vedere al cunoştiinţelor mele legate de gimnastică. Aici copiii sunt pregătiţi pentru a merge la competiţii interne, antrenorii urmează un program bine stabilit, un program folosit şi de americani, iar pentru gimnastele care ajung la un nivel mai înalt, antrenorii urmează standardele impuse de Federaţia Internaţională de Gimnastică”, spune Loredana Niroda.