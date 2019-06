FOTO Cum fac turism localnicii dintr-o comună bănăţeană. Reuşesc să atragă sute de orăşeni la fiecare eveniment

Cei de la Centrul Turistic Margina au demonstrat că se poate face turism, într-o zonă care nu are mari avantaje din acest punct de vedere. Cu toate acestea, organizează regulat acţiuni în care reuşesc să aducă turişti de la zeci şi sute de kilometri.

Sâmbătă, în centrul localităţii timişene Margina s-au adunat peste 300 de persoane, din Timişoara, Lugoj şi Făget. Oamenii veniseră după ce ziarele locale au promovat o acţiune organizată de către Centrul Turistic Margina, care nu se află la primul eveniment de acest fel. Sâmbătă a fost vorba despre un târg de produse tradiţionale şi o sărbătoare a lavandei.

Organizatorii au profitat de faptul că au un cultivator de lavandă în comună şi nu făcut decât să-i ducă pe turişti cu căruţele pe câmpul cu lavandă, unde bineînţeles cultivatorul îi aştepta cu tot felul de produse din această plantă. Dar acelaşi succes l-au avut şi caşul, brânza, mamăliga, pâinea, fructele şi ţuica pe care localnicii le-au vândut la târg.



“Am început cu genul asta de acţiuni în urmă cu doi ani şi jumătate. Proiectul se numea <<Mic dejun la Margina>>, a fost organizat împreună cu Asociaţia pentru Dezvoltarea şi Promovarea Turismului în Timiş. Datorită lor am reuşit, pentru că ei au fost cei care au crezut în noi, ne-au ajutat, ne-au educat şi toate activitatea noastră a fost sprijinită de ei. Pe de altă parte reuşitele noastre se datorează şi faptului că oamenii au înţeles că trebuie să colaboreze, să fie deschişi şi să fie ei, simpli, aşa cum sunt în fiecare zi. Cu felul lor de a fi, cu ospitalitatea i-am convins pe cei care au venit la noi. Şi am avut multe grupuri care s-au reîntors. De fiecare dată, am încercat să nu fie monotonie şi să le oferim ceva nou, cum am făcut acum cu lavanda”, spune Damaris Sivu, reprezentanta Centrului turistic Margina.

La ultima acţiune, localnici au vândut produse tradiţionale pe care nu le vindeau într-o zi obişnuită de piaţă. Mulţi dintre ei şi-au făcut clienţi permanenţi, care de fiecare data când au ocazia trec prin comună şi cumpără: caş, ţuică, brânză şi alte produse de Margina.

“Toată ideea este de a-i ajuta pe ei. Pentru că există familii care fac caş şi brânză de vacă, există familii de apicultori, cei cu lavanda, ciobanii cu oile. Fiecare are de câştigat şi oamenii care vin la noi se simt bine, în cadrul unui astfel de eveniment organizat”, povesteşte reprezentanta centrului.

Dacă mai punem la socoteală şi faptul că turiştii au fost aşteptaţi de localnici cu pancove(gogoşi) şi suc de soc, pe care le-au primit gratis, au fost plimbaţi cu căruţa, iar copiii au avut parte şi de un spectacol de teatru de păpuşi, atunci înţelegem de ce aceste acţiuni sunt o adevărată reuşită pentru satele din Banat.

