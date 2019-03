Două oraşe din Caraş-Severin premiate la nivel naţional pentru proiecte ce implică cetăţenii în administraţie

Un juriu de specialişti a stabilit proiectele câştigătoare. Administraţia locală din Reşiţa a obţinut premiul pentru administraţie publică datorită proiectul “Încredere în Reşiţa”, un program de finanţare locală, în valoarea de 500.000 de lei.

“Este vorba de un program de mini-granturi, în proiecte care să nu depăşească 10-12 mii de euro. Deci vom putea finanţa undeva la 7-8 proiecte. Noi am făcut ceva în premieră, în sensul că am zis ca oamenii să vină cu un proiect, cu o idee, cu un plan şi noi dăm banii, iar iniţiatorul face proiectul de la început până la final. Aşteptăm să participe grupuri de 4-5 tineri, ong-uri, asociaţii şi aşa mai departe. Avem deja feedback, după ce s-a auzit că am câştigat acest premiu. Chiar astăzi m-am întâlnit cu doi studenţi care vor să facă o casă pentru persoane vârstnice. Casa există, ei vor să o reabiliteze şi sunt interesaţi să depună o cerere în cadrul proiectului nostru”, ne-a declarat Ioan Popa, primarul municpiului Reşiţa.

Depunerea solicitărilor de finanţare va putea începe imediat ce se aprobă bugetul local, până la sfârşitul anului.

La Herculane este vorba despre o idee de proiect care a primit premiul publicului prezent la Cities of Tomorrow.

“Am ajuns la ideea de a face o organizaţie de management al destinaţiei (OMD), care să se ocupe de dezvoltarea turistică integral. Pentru că Băile Herculane, ca staţiune, nu are un birou de managementului al turismului. Asociaţiile de turism se ocupă cu promovarea staţiunii, dar trebui mai mult de atât. Trebuie să întocmim pentru viitor un masterplan pentru staţiune şi atunci primul pas este crearea OMD-ului. Pe urmă, trebuie să formăm o echipă multidisciplinară şi să găsim unei persoane din Herculane, care să coordoneze această organizaţie. Rămâne de găsit o sursă de finanţarea pentru funcţionare acestei echipe şi stabilirea unei strategii care să nu rămână doar pe hârtie. Momentant, pentru demararea proiectului manager de proiect al acestui demers a fost numit domnul Marius Băzăvan de la Bacolux”, ne-a declarat Oana Chirilă, de la Herculane Project.

