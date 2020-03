Donaţii care au depăşit toate aşteptările în campania pentru achiziţia de aparatură medicală pentru un spital

Oamenii au devenit mai sensibili, în această perioadă de criză. Campania umanitară demarată pentru strângerea sumei de 82.000 de lei pentru achiziţionarea unor aparate extrem de necesare Spitalului Judeţean din Reşiţa, a depăşit toate aşteptările organizatorilor.

Fundaţia Comunitară Banatul Montan a lansat apelul sâmbătă seara, iar luni dimineaţa aveau deja în conturi o sumă mare de bani.

“Pot să spun că mobilizarea a fost impresionantă. Luni aveam deja 32.000 de lei strânşi. Am şi găsit rapid primii furnizori şi am făcut o primă comandă de aparatură, care a ajuns deja ieri. Am comandat luni, în valoare de 48.000 de lei pentru că am simţit că o să se strângă toată valoarea pe care noi am cerut-o. În momentul de faţă avem, până la ora asta, 66.500 din donaţii făcute prin campania online şi mai avem nişte contracte de sponsorizare şi vom depăşi suma pe care ne-am propus să o strângem, probabil o să ajungem cam la 100 de mii de lei”, ne-a declarat Răzvan Todor, directorul executiv al Fundaţiei Comunitar Banatul Montan.

În total, peste 450 de persoane au donat sume cuprinse între 25 şi 500 de lei. Cu banii care s-au adunat în plus, cei de la Fundaţia Comunitară Banatul Montan vor face un fond de urgenţă şi, după discuţiile pe care le vor avea cu medicii, vor stabili exact pentru ce se folosesc.