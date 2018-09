Doi porci morţi au băgat în sperieţi un oraş din vestul ţării. Oamenii se tem de pesta porcină africană

Veterinarii şi inspectorii DSVSA Caraş-Severin au fost chemaţi pentru că doi porci s-au îmbolnăvit şi au murit în gospodăria unui bocşănean.



“Nu e nicio problemă! Nu e pestă porcină africană. Eu am mai spus, sunt primul om din judeţul acesta care, dacă apare aşa ceva, va face public lucrul acesta. Cu asta nu te joci. Îmbolnăviri de porci şi porci morţi mai sunt şi din alte motive. Atâta timp cât cetăţeanul înţelege că nu are voie să ia porci sau carne dintr-o zonă de focar, nu are de unde să apară. Dacă oamenii nu vor înţelege acest lucru, o să apară şi la noi. Toată lumea face presupuneri, supoziţii fără temei.



Am avut, e adevărat, la Bocşa, doi grăsuni cu diaree, care au murit. Am trimis om acolo, au fost inspectorii, dar nu are nicio legătură cu PPA. Avem medicul concesionar, medicul zonal acolo. O să mai dăm acum şi un ordin, către primăria şi consiliul local de acolo, că au un cartier mai aşa, Măgura, unde lumea mai ţine porcii pe stradă şi fără coteţe. O să dăm un ordin să nu se mai permită astfel de situaţii. Însă pestă nu avem!”, a spus Nicolae Crista, directorul DSVSA Caraş-Severin.