Directorul celui mai vechi teatru din ţară, pedepsit pentru că a reclamat dezastrul reabilitării clădirii istorice

În această vară, imediat după ce au început lucrările, Ionel Bota, directorul Teatrul Vechi a atras atenţia că acestea nu se desfăşoară conform proiectului şi că se distrug mai multe elemente din interiorul clădirii, declarată monument istoric. Bota a cerut la vremea respectivă oprirea lucrărilor.

„Scena avea o serie de elemente auxiliare, instalaţii pentru necesităţi scenografice, pasarele, scări, eşafodaje, podină la etaj, iar fosa avea două zone, acoperită şi descoperită, fiind protejată de un ansamblu de grinzi, două grinzi având rol de mutanţi de 1 m înălţime. În spate au fost prevăzute cabinele actorilor, încă din 1817, modernizate la reparaţiile din 1872, 1893 şi la restaurarea Caramitru, 1997. Structura de rezistenţă deasupra scenei era asigurată prin grinda-tirant orizontală. În podina scenei se mai află tamburul cu cremalieră şi lanţ Galée.Vorbesc despre toate la timpul trecut. Lucrările de la Oraviţa ar trebui să fie oprite... Da... Nu mai există nimic, totul a dispărut în două săptămâni", a spus Bota după primele lucrări.

Urmare a acestor declaraţii, în luna august, primarul Oraviţei i-a transmis directorului o adresă oficială prin care îi solicită să depună la Registratură UAT Oraviţa, atestatul/atestatele de specialist sau expert al Ministerului Culturii, în temeiul cărora a făcut aprecieri la lucrările de reabilitare efectuate la Teatru Vechi “Mihai Eminescu”.

După o asemenea somaţie, Ionel Bota, spune că a fost nevoit să trimită o precizare, pe adresa Primăriei Oraviţa şi să explice că în calitatea sa de director al instituţiei avea tot dreptul să sesizeze acele nereguli.

„Am făcut <<aprecieri>> din ipostaza şi competenţele de şef Serviciu/director al instituţiei, începând cu data de 16 februarie 1998. Am sesizat inadvertenţele în aplicarea proiectului de restaurare, care este realizat corect, cu erorile antamării lucrărilor de execuţie ex abrupto, ca istoric şi autor a 9 cărţi (din totalul de 78) şi 179 de studii publicate în reviste de specialitate despre trecutul acestui monument cultural-istoric de importanţă naţională şi central-europeană. În situaţia în care ignoraţi aceste evidenţe, consider că simpla calitate de cetăţean al oraşului, din 5 septembrie 1980, îmi îngăduie să sesizez situaţia fiindcă edificiul, aflat în aria UAT Oraviţa, este trecut pe Lista Monumentelor Istorice din România cu priorităţile menţionate la punctul 3. Consider că persoana mea nu e importantă, important este să ştim că istoria, şi în cazul instituţiei noastre, nu se renovează, nu se modifică, ea se restaurează, adică se păstrează, se consolidează şi se repune în valoare, conservându-se ca mărturie a trecutului pentru cei de mâine”, a răspuns Bota.

În prezent, directorul Teatrului Vechi din Oraviţa nu mai are dreptul să intre în clădire, deoarece accesul i-a fost interzis atât de către constructor cât şi de reprezentanţii Primăriei Oraviţa.

Am încercat să-l contactăm şi pe primarul oraşului Oraviţa însă acesta nu a răspuns la telefon. Proiectul de reabilitare, în valoare de aproximativ 10 milioane de lei, beneficiază de bani europeni prin programul „REGIO – Programul Regional 2014 – 2017”, în baza unui contract de finanţare încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest.

