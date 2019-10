Detaliile sexuale picante cu care un bărbat a şantajat o femeie cunoscută pe Facebook. Ce a cerut individul

Totul a început în vara anului 2017, când cei doi s-au cunoscut pe Facebook. Femeia i-a spus lui S.N. (33 de ani) că lucrează la Primăria Anina, că este căsătorită şi că are o fată, iar ulterior i-a mărturisit că are relaţii extraconjugale cu un coleg de serviciu.

Şi-a filmat zonele intime

Povestea cu noul ei "prieten" a evoluat, iar bărbatul a primit mai mult decât informaţii picante despre viaţa amoroasă a femeii.

”Totodată, în timpul unor conversaţii pe Messenger, aceasta, cu camera WEB a telefonului ei, s-a filmat şi i-a arătat părţile intime, el filmând imaginile video cu telefonul său mobil, fără ca aceasta să cunoască acest aspect. Printre alte destăinuiri, aceasta i-a relatat că a întreţinut relaţii sexuale cu doi bărbaţi în acelaşi timp, unul dintre aceştia fiind L. (n.r. - colegul de serviciu) şi i-a arătat pozele acestora”, se arată în considerentele deciziei 129/2019 a Judecătoriei Oraviţa (www.rolli.ro).

I-a cerut bani prin PaySafeCard

Cu atât de multe informaţii despre femeie, bărbatul s-a gândit că poate obţine unele foloase, aşa că în scurt timp a trecut la şantaj, cerându-i femeii sume importante de bani.

„Inculpatul a solicitat în repetate rânduri trimiterea de bani prin folosirea serviciului PaySafeCard, de la magazinul Profi din Anina, dar şi primirea altor foloase, respectiv televizor led 4K, în schimbul nedivulgării convorbirilor extraconjugale pe care aceasta le-a avut pe contul sau de Facebook cu diferite persoane de sex masculin”, se mai arată în considerentele deciziei citate.

Ameninţată şi jignită

Femeia a cedat presiunilor şi i-a trimis bărbatului mai multe tichete cu coduri PaySafeCard, în valoare totală de 4.000 lei.

Bărbatul a vrut însă mai mult şi i-a cerut inclusiv achiziţionarea unor televizoare. Femeia s-a hotărât în cele din urmă să meragă la Poliţie care a dispus interceptarea unor comunicaţii telefonice.

„Din aceste note se distinge vocabularul inculpatului, care o ameninţă, înjură şi o jigneşte cu scopul de a o determina să îi trimită atât bani, cât şi să îî cumpere televizor, în valoare de 3.000 lei”, se mai arată în considerentele deciziei instanţei (www.rolli.ro)

BCCO, Serviciul Teritorial Caraş-Severin, a făcut mai multe percheziţii informatice la domiciliul bărbatului, unde au fost identificate o fotografie aparţinând femeii, precum şi opt imagini reprezentând diferite mărci de televizoare led 4K şi preturi ale acestora, bunuri pe care pe care bărbatul i-a cerut femeii să i le cumpere de la un magazin din Reşiţa, în schimbul nepublicării convorbirilor compromiţătoare efectuate de aceasta.

Individul a fost trimis în judecată, iar în vara acestui an, Judecătoria Oraviţa l-a condamnat la un an şi patru luni de închisoare pentru şantaj în dauna părţii vătămate, dar a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe un termen de trei ani. Decizia nu este însă definitivă.