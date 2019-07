De ce rămâne închisă superba vilă unde s-a filmat emisiunea Ferma, deşi vedetele Pro TV au muncit s-o restaureze. Clădirea urma să devină loc de tabere pentru copii

GALERIE FOTO

Vila Klaus din localitatea Văliug, judeţul Caraş-Severin, unde a fost filmată emisiunea Ferma, difizată la Pro TV, este în continuare închisă. Restricţia continuă chiar dacă vedetele care au participat la show-ul de televiziune au muncit timp de câteva luni la refacerea clădirii şi au promis reintroducerea în circuitul turistic în vara lui 2019, ca tabără pentru elevi.

Narcis Lazăr, directorul Direcţiei de Sport şi Tineret Caraş-Severin (DSTCS), instituţie care administrează imobilul, spune că mai este nevoie de investiţii pentru ca elevii să poată fi cazaţi în siguranţă. În primul rând, oficialii DSTCS trebuie să obţină toate avizele de funcţionare.



400.000 de lei necesari



„Ca să putem obţine avizele de funcţionare, trebuie să mai facem unele investiţii şi lucrări. Mai trebuie renovată bucătăria, sala de mese, trebuie dotată bucătaria la standarde de acum, mai e puţin de lucru. Pentru asta, noi am făcut deja un deviz de lucrări, l-am înaintat către Ministerul Tineretului şi Sportului, de unde ni s-a promis că vom obţine finanţare. Noi am preconizat că mai avem nevoie de aproximativ 400.000 de lei. Dacă primim banii, îi dăm drumul şi facem tot, dar ţinând cont şi de faptul că Vila Klaus e şi pe lista monumentelor istorice, trebuie să avem grijă ca tot ce facem acolo să nu se schimbe înfăţişarea şi să fie aprobat de cei de la Direcţia de Cultură şi Patrimoniu“, spune directorul DSTCS.



Lazăr afirmă că în vilă pot fi cazaţi circa 40 de elevi pe serie, iar solicitările pentru tabere au începurt deja să curgă. „După 12-13 ani de închidere a vilei, ar fi extraordinar să putem organiza din nou tabere. Avem tot interesul pentru copii. Deja sunt grupuri care vin în vizită, fac fotografii, vor să pozeze cuşca în care a stat Luna, camerele unde au stat concurenţii. E interes mare“, spune Narcis Lazăr.



Reprezentantul DSTCS Caraş-Severin susţine că desfăşurare emisiunii în Vila Klaus a scutit instituţia de o investiţie de aproximativ 200.000 de lei, plus chiria de 600 de euro, pe care au plătit-o în fiecare lună cei de la PROTV.

„Banii din chirie tot acolo se investesc. Sunt cu documete, cu tot, legal. Cei de la Pro TV au fost foarte binevoitori şi ne-au ajutat foarte mult“, afirmă Lazăr, care mai spune că speră ca din această toamnă să primească elevi la Vila Klaus.



Legătura cu Regele Mihai



Vila Klaus că are un trecut încărcat de istorie. „Din câte ştiu eu, a fost construită la începutul secolului XX. Iniţial, acolo a fost un lac de acumulare mare, pentru reglarea cursului Bârzavei, deoarce pe râu se transportau buşteni în perioada aceea, combustibil pentru uzina din Reşiţa. La un moment dat, se deschidea stăvilarul ăsta, din zona Vilei Klaus, şi pornea un şuvoi de apă care ridica toţi buştenii de pe maluri şi îi ducea până la Reşiţa, jos. După ce s-a construit barajul Breazova, atunci s-a desfiinţat barajul şi s-a făcut vila. A fost construită pentru conducerea uzinei de atunci, un fel de casă de relaxare, de vânătoare. Se spune că Regele Mihai că ar fi învăţat în copilărie acolo. Pe timpul acela, uzina era a industriaşului Max Auschnitt, care era prieten bun cu Carol al II-lea, tatăl lui Mihai. Ca să intre mai bine în graţiile regelui s-ar fi oferit să găzduiască întreaga clasă a regelui, timp de un an sau mai puţin“, explică istoricul reşiţean Mircea Rusnac.



Localnicii spun că inclusiv Nicolae Ceauşescu ar fi trecut prin zonă şi ar fi fost cazat la Vila Klaus în anul 1971, însă despre această vizită nu există date certe.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: