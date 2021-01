Cum ar trebui să arate un oraş frumos din România. Campanie UrbanizeHub pentru dezvoltarea oraşelor

În cadrul campaniei, se lansează un studiu cu exemple de bună practică, vor avea loc seminarii şi conferinţe online cu arhitecţi, urbanişti, reprezentanţi ai Băncii Mondiale etc.

"Romania are nevoie de planificare, de bune practici, să vadă cum s-au proiectat oraşele celebre. Barcelona a fost proiectat acum 100 de ani şi arată acum aşa datorită proiectării de atunci. Practic asta ne propunem şi noi cu <<Manifest pentru oraş frumos>>, sa venim cu exemple de bună practică să arătăm cum e bine şi ce trebuie să se facă şi să prioritizăm pe termen lung. Pentru că baza şi cărmizile care se pun acum se vor vedea peste 100 de ani, oraşele din România vor creşte în următorii ani, iar noi ne propunem ca ele să aibă o dezvoltare sănătoasă încât să arate bine şi peste un secol", spune Graţian Mihăilescu, liderul UrbanizeHub.

În descrierea proiectului, specialiştii de la Urbanize Hub sunt de părere că pentru viaţă mai împlinită, ar trebui să regăsim cât mai mult frumos în toate spaţiile unde petrecem timpul: acasă, serviciu şi în oraş.

"Bineînţeles, modul în care ne decorăm propriul apartament ţine de preferinţe personale. Astăzi, acest proces este considerabil facilitat de platforme precum Pinterest sau numeroase alte aplicaţii dedicate decorării interioare, care oferă acces la o librărie imensă cu idei bune de amenajări interioare. Mai mult, modul în care o firmă sau o instituţie ştie să aducă frumosul în spaţiul de lucru ţine de preferinţa şi opţiunile unui patron sau ale unui director, care este conştient de faptul că un spaţiu de lucru frumos poate să crească substanţial productivitatea angajaţilor. Modul în care frumosul îşi găseşte loc în oraşele noastre ţine însă de fiecare dintre noi. Tocmai din acest motiv, trebuie să învăţăm să cerem mai mult de la administraţiile locale şi de la noi", arată cei de la UrbanizeHub.

Modul în care oraşele afectează viaţa fiecăruia dintre noi e foarte important şi cei de la UrbanizeHub au constatat că majoritatea oamenilor sunt tot mai uniţi în antipatia lor faţă de transformările pe care oraşele le-au suferit în ultima vreme.

"Experienţa ne arată că dezvoltările urbane recente au creat multe locuri urbane neiubite. Pentru a crea locuri iubite, trebuie să înţelegem cum au apărut problemele actuale şi să identificăm acţiunile concrete prin care le putem rezolva.





Întrebarea ce vine natural, în acest punct, este: cum arată un oraş frumos? În mod evident, conceptul de frumuseţe este relativ abstract şi greu de încadrat într-un tipar. Acesta este şi motivul pentru care foarte puţine administraţii fac ceva în acest domeniu. Ponderea contractelor de reabilitare a infrastructurii urbane ce se fac prin concursuri de soluţii sunt insignifiante şi, cu excepţia Clujului, nicio primărie din România nu a făcut o obişnuinţă din licitarea lucrărilor de reabilitare printr-o astfel de metodă.





Primează inerent criteriul „preţul cel mai mic” şi o abordare pur funcţională, în care frumosul nu îşi prea găseşte locul.Nu trebuie însă să ne chinuim foarte mult pentru a defini ce înseamnă un oraş frumos. Ajunge doar să ne gândim la principalele oraşe unde adesea mergem, voit, în vizită.





Gândiţi-vă, de exemplu, la oraşele din România care vă plac cel mai mult. Mintea vă va merge sigur către oraşe precum Braşov, Sibiu, Sighişoara sau Oradea. Sunt, în general, oraşe cu un centru istoric bine definit şi bine coagulat. Mai exact, sunt oraşe unde clădirile frumoase se regăsesc mai la tot pasul.





Dintr-un accident istoric, am ajuns să asociem frumuseţea cu istoricul – ca şi cum astăzi nu ar mai fi posibil să construim oraşe frumoase, chiar dacă avem tehnologii mult mai avansate decât predecesorii noştri. În cele ce urmează vom discuta cum am ajuns de la <oraşul frumos> la <oraşul funcţional> şi cum am putea să ne întoarcem înapoi la oraşe <pentru care>, nu <în care> să trăim", afirmă cei de la UrbanizeHub.

Graţian Mihăilescu dă şi un exemplu celebru de eşec în dezvoltarea armonioasă a unui oraş.

"Boudda Stupa este cel mai mare şi faimos templu budist şi hindu din Nepal şi probabil din lume. A crescut datorită refugiaţilor din Tibet iar de la sfârşitul anilor 80 a devenit UNESCO heritage. De atunci a început dezvoltarea. Haotică. Fără planificare, fără viziune pe termen lung, fără prioritizare. 30 de ani pentru ca locul liniştit şi frumos din anii 70 să se transforme în haos urbanistic. Asta pentru a înţelege de ce e nevoie de dezvoltare sustenabilă, de gândire pe termen lung, de planificare. Lucruri despre care noi tot vorbim de atâta timp şi pe care le considerăm piatra de bază a dezvoltării. Un oraş nu poate fi SMART fără o asemenea abordare. Urmează ani importanţi pentru dezvoltarea României, cu fonduri multe şi cu multe oportunităţi naţionale sau de la UE. Depinde doar de noi cum vom construi şi planifica viitorul oraşelor. De aceea am lansat ultima campanie, #ManifestpentruOrasulfrumos şi vă aşteptăm la Urban Talks: Cum să facem un oraş frumos?", afirmă Mihăilescu.

Dacă sunteţi interesaţi de felul în care arată oraşele în care trăiţi şi cum ar trebui să se transforme, puteţi să urmăriţi întreaga campanie a celor de la Urbanize Hub, pe pagina lor de Facebook.

Vă mai recomandăm:

Cât de departe sunt parcurile unuia dintre cele mai dezvoltate oraşe din România faţă de cele din străinătate. Ce le lipseşte celor româneşti

Zece soluţii pentru o viaţă mai uşoară în marile oraşe din România. Cum ar arăta mobilitatea urbană extrem de eficientă