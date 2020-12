Cum puteţi contribui la salvarea unei clădiri celebre din România

Tinerii care s-au implicat să salveze clădirea, în cadrul iniţiativei Herculane Project, au reuşit să strângă până în prezent aproape 60 de mii de euro şi să execute mai multe lucrări de igenizare şi consolidare.

La începutul toamnei au reuşit să obţină un număr de SMS, unde cei care vor săi sprijine în continuare pot trimite mesaje care se taxează cu 2 euro. Aceşti bani ajung tot în conturile asociaţiei, care pune în siguranţă celebra clădire.

"Nu a fost deloc uşor, dar am fost împreună. Împreună am reuşit să începem şantierul de punere în siguranţă a Băilor Neptun şi am executat o serie de intervenţii importante ce au stabilizat clădirea monument istoric de interes naţional. Nu este însă suficient. Din lipsă de fonduri nu am putut să intervenim în toate zonele degradate, iar acum două acoperişuri grav avariate riscă să se prăbuşească", arată cei de la Herculane Project.

Oana Chirilă, lidera proiectului, spune că ar mai fi necesare circa 20.000 de SMS-uri, ca să se adune toţi banii pentru conservare clădirii în condiţii de siguranţă.

"Mai e nevoie de încă 45.000 de euro, adică încă aproximativ 20.000 de SMS-uri. Din aceşti bani mai trebuie să sprijinim două acoperişuri ce sunt în prag de colaps, vom sprijini o serie de planşee, vom pune jgheaburi si burlane, vom inchide cu totul cladirea, vom achiziţiona uşi de acces noi cu sistem de securitate şi vom mai înlocui tabla perforată de la nivelul acoperişului, că mai sunt câteva zone noi, ce au apărut între timp", spune Oana Chirilă.

Cei care doriţi să-i sprijiniţi o puteţi face cu un simplu SMS 𝐥𝐚 𝟖𝟖𝟒𝟑, 𝐜𝐮 𝐭𝐞𝐱𝐭𝐮𝐥 𝐄𝐮 𝐒𝐮𝐧𝐭 𝐇𝐞𝐫𝐜𝐮𝐥𝐚𝐧𝐞 𝐬̦𝐢 în felul acesta donaţi 𝟐 𝐞𝐮𝐫𝐨 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐬𝐚𝐥𝐯𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐁𝐚̆𝐢𝐥𝐨𝐫 𝐍𝐞𝐩𝐭𝐮𝐧. Campania se încheie în 15 ianuarie.

Cunoscut şi sub denumirile de Băile Neptun, Szapáry sau Regina Maria, monumentul istoric datează din 1886. A construit de Ministerul de Finanţe al Unagarie, în stil eclectic, după planul arhitectului Ignác Alpár şi a găzduit stabilimentul balnear al staţiunii Băile Herculane. În aceste băi au fost mari personalităţi printre care şi împăratul Franz Joseph şi împărăteasa Elisabeta.

După revoluţie această clădire a fost lăsată în paragină. La începutul anului 2019, un sector al clădirii s-a prăbuşit, iar Asociaţia Locus a demarat o campanie de strângere de fonduri pentru intervenţia de urgenţă. S-a obţinut suma de 58.000 de euro din donaţii şi sponsorizări care a permis întreprinderea lucrărilor înainte de sosirea iernii.

