Cum ar putea fi reabilitate cădiţele cu apă termală de la Herculane, celebre în toată lumea

Noul proiect al tinerilor de la Asociaţia Locus are ca obiectiv reabilitarea mai multor cădiţe cu apă termală, de pe malul râului Cerna.

“Am aplicat la sesiunea de finanţări de la Ordinul Arhitecţilor şi am câştigat o finanţarea de la ei. Vrem să acţionăm la cădiţe, pentru că e un spaţiu extraordinar şi oamenii nu pot să-l folosească la adevăratul său potenţial. E vorba de cădiţele de pe malulul râului din dreptul clădirii Băilor Imperiale Neptun. In proiectul nostru nu intră cădiţele de la 7 Izvoare. Ne-ar fi plăcut să intervenim şi acolo, dar e situaţia neclară. Finanţarea pe care o avem e undeva la 30.000 de lei şi încercăm să mai facem rost, pentru că din aceşti bani o să asigurăm cazarea studenţilor şi participarea la Şcoala de Vară, în cadrul cărei se va desfăşura acest proiect”, ne-a declarant Oana Chirilă, de la Asociaţia “Locus”.

Asociaţia a anunţat deja pe reţelele de socializare că va organiza un concurs de idei, pentru arhitectura acestor cădiţe şi a întregului mal. Studenţii de la Arhitectură şi nu numai vor putea să depună proiecte, pe care asociaţia împreună cu Primăria Herculane să le jurizeze şi să le pună în practică.

Oana Chirilă spune că dacă situaţia juridică a cădiţelor de la “7 Izvoare”, se va rezolva, anul viitor ar putea intra în vederile asociaţiei pentru reabilitare. Practic, zona respectiveă este pe teritoriul revendicat de două primării, Herculane şi Mehadia, iar până în prezent cele două administraţii nu au ajuns la un acord.

