Cum poţi transforma o banală supă de roşii într-o mâncare delicioasă. Ce ingrediente trebuie să foloseşti

Bucătarul bănăţean Uica Mihai spune că are mai multe feluri de mâncare preferate, însă unul pe care îl găsteşte des şi îl mănâncă cu poftă este supa de roşii.

“Sunt gurmand din naştere, mâncăcios peste poate şi nu unul rafinat, ci mai degrabă nehalit. Şi aseară stăteam şi mă întrebam dacă am şi eu un fel de mâncare preferat, aşa cum au oamenii bine crescuţi.



Mi-am dat seama în primă instanţă că nu am un fel preferat anume, că tot ce se poate mânca îmi pică bine la stomac şi că am un detector al bunului sub limbă. Dar apoi, mai atent la mulţimea de feluri de mâncare pe care le ştiu găti şi pe care le am în bagajul meu bucătăricesc, mi-am dat seama că există un preparat pe care îl fac foarte des şi din care întodeauna îmi scot câte trei farfurii una după alta şi tot aş încerca-o şi pe a patra.

Este vorba de supa de roşii, banala supă de roşii, pe care orice gospodină o ştie face din inerţie şi cu simplitatea felului de mâncare învăţat de la mama încă din copilărie.



Fierbi o ceapă, câteva tulpini de morcov, pătrunjel, păstârnac, adaugi roşii pasate ori bulion, apă, sare, piper, niţel zahăr, foi de dafin şi cimbru. Tăiţei la urmă şi gata! Dar, există întodeauna un dar, mai sunt reţete de supă de roşii care par scoborâte din podul cu amintiri, grele şi migăloase şi fiindcă mi-a drag de voi, vă dau una de încercare.

Igrediente:



Franzelă albă veche de o zi: 4 felii

Morcov, 2 buc. Pătrunjel rădăcină, 1 buc.

Păstârnac, 1/2 buc.Ţelină, 1/4 bucatăRoşii 1,5 kg.

Ulei, 200 ml.Usturoi, 5 căţei mari

Pătrunjel verde, 1 leg.Smântână 200 ml.

Condimente: sare, piper boabe, dafin, cimbru.

Preparare:



Prăjiţi feliile de franzelă în ulei pâna se rumenesc uniform. Se lasă la scurs pe un şervet absorbant. Roşiile se dau pe răzătoarea cu ochiuri mari.



Ţelina, morcovii, pătrunjelul şi pastârnacul se toacă foarte fin. Usturoiul se bate în piuliţa de lemn şi se diluează cu o lingură de ulei şi una de oţet.



Într-o oală de 5 litri se pun rădăcinoasele la călit cu 50 g. de ulei. Spre final se adaugă usturoiul, pâinea prăjită dată pe răzătoare şi pulpa de roşii rase. Se amestecă încontinuu timp de 3-4 minute la foc foarte iute, apoi se stinge călitura cu 3 litri de apă clocotită.



Se lasă la fiert timp de 15 minute, adăugând crenguţa de cimbru, foile de dafin şi boabe de piper. Se sărează după gust. Când fiertura se omogenizează este trasă de pe foc, se lasă la răcit până ajunge la 70-80 grade Celsius şi se pasează printr-o sită de bucătărie.



Se serveşte fierbinte cu adaos de smântână acidifiată şi ornată cu crutoane de pâine ori felii de ou fiert, presărată deasupra cu pătrunjel verde tocat“.