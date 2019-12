Cum fentează o firmă plata impozitelor pentru sute de hectare de teren. Suma imensă la care a ajuns datoria

Primarul comunei Sînandrei, Claudiu Coman, susţine că, de şapte ani, de când conduce comuna, nu a putut încasa impozitele de la această societate deoarce proprietarii firmei se folosesc de legea insolvenţei ca să nu plătească impozitele la bugetul local, care ajung la suma de aproximativ trei milioane de lei.



Dosarul de insolvenţă al societăţii s-a mutat de la un tribunal la altul. Acum se află la Tribunalul Argeş, iar administrator al insolvenţei este Bogdan Alic, despre care primarul comunei spune că nu face altceva decât să-i facă jocurile omului de afaceri Nikolaus Mann.



"Ei au intrat în insolvenţă de foarte mult timp, şi-au pus un lichidator judiciar şi au la noi de plătit nişte debite. În jur de 2,2 milioane, cu tot cu penalităţi şi majorări acum probabil au ajuns la 3 milioane. Ei, pentru faptul că sunt în insolvenţă, invocă legea şi nu plătesc. De vorbit nu am avut cu cine să discutăm şi nu putem să facem absolut nimic să ne luăm banii. Am atacat banca unde îşi ţin banii, am încercat să executăm banca. Am pierdut procesul. Le-am cerut falimentul, să-şi vândă tot ce au şi să ne plătească datoriile. Au făcut ce au făcut că au ieşit din faliment după o lună de zile. Au nişte legături de m-am crucit. Practic este o inginerie, doar ca să nu plătească. Eu nu am nimic cu domnul Mann, dar lichidatorii care se ocupă de firmele dânsului fac ce vor, sunt pe mână cu el şi fac ce vor. Normal, în legea insolvenţei poţi să stai maximum trei ani, ăştia sunt în insolvenţă de zece ani. De şapte ani am venit eu primar şi tot în insolvenţă i-am găsit", spune Coman.



Edilul susţine că nu mai vede nicio soluţie să recupereze banii din cauza relaţiilor pe care le are omul de afaceri şi a ingineriilor prin care scapă mereu de executare.



"Acum, am căutat să vindem creanţa. Nu am găsit pe nimeni, pentru că nimeni nu vrea să se lege la cap şi să se încurce cu ei. Ei au avut foarte multe terenuri aici la noi în zonă, sute de hectare, au vândut foarte multe terenuri şi au foarte mulţi bani în conturi. Gândiţi-vă că acest lichidator ia aproape 15.000 de euro pe lună şi nu face nimic. Au avut un PUZ aici şi au vândut terenuri la nişte oameni care nu îşi pot construi nimic, pentru că nu au teren pentru drumuri, pentru utilităţi. Acum vin oamenii la noi şi se ceartă cu noi că nu le dăm autorizaţie. Păi noi putem să le dăm autorizaţie, dar trebuie să respecte nişte condiţii minime, trebuie să aibă pe unde să intre acasă. Încearcă în toate felurile să-şi rezolve problemele, dar nu au cum. Să vedem cu PUG-ul, pe care îl facem acum. Aştia au avut sute de hectare aici. Teren pe care ei şi acum îl arendează, iau bani pe el şi nu plătesc impozite. E foarte neplăcut pentru o comună, ne ţin pe loc“, mai spune primarul.

Primăria Sânandrei a mai cerut şi la sfârşitul acestui an falimentul societăţii, doar că, în 24 octombrie, instanţa "respinge cererea creditorului Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Sânandrei privind intrarea în faliment, prin procedură generală, a debitorului EUROMOBILLE SRL. Stabileşte termen de judecată la data de 20.02.2020 în şedinţă publică pentru continuarea procedurii, în vederea îndeplinirii planului de reorganizare şi depunerii raportului trimestrial împreună cu actele menţionate la art. 106 din Legea nr. 85/2006. Se citează toate părţile prin Buletinul Procedurilor de Insolvenţă"



Am încercat să-i contactăm şi pe reprezentanţii societăţii în cauză. Numărul de contact al firmei este "nealocat", iar administratorul judiciar avea telefonul închis. Pe numărul de telefon fix al societăţii de insolvenţă nu a răspuns nimeni.

Cine este omul de afaceri Nikolaus Mann

Nikolaus Mann este un controversat om de afaceri în Timiş. În 2014, după ce a fost trimis în judecată de DIICOT pentru devalizarea Aton Transilvania, Nikolaus Mann a fost condamnat la trei ani cu suspendare pentru trafic de influenţă. Mann a fost acuzat de DNA că, prin intermediul unui avocat, a încercat să cumpere două sentinţe judecătoreşti.

„În data de 4 aprilie 2012, inculpatul Gherasim Andrei, avocat în cadrul Baroului Bucureşti, a pretins de la inculpatul Mann Nikolaus, prin intermediar, suma de 100.000 euro pentru a interveni pe lângă magistraţi din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi Tribunalului Braşov, faţă de care a lăsat să se creadă că are influenţă, pentru a-i determina pe aceştia să adopte soluţii favorabile inculpatului Mann Nikolaus în două dosare civile. Unul dintre acestea avea ca obiect o cerere de strămutare a cauzei, iar altul anularea unui contract. În acest scop, la data de 12 aprilie 2012, inculpatul Gherasim Andrei a primit, prin acelaşi intermediar, suma de 50.000 de euro, reprezentând o parte din banii pretinşi”, se arată în dosarul în care Mann a fost achitat în primă instanţă de Curtea de Apel Bucureşti, dar a fost condamnat la trei ani cu suspendare în recursul de la Înalta Curte.