Cum se fac cele mai simple frigărui pentru o zi perfectă la iarbă verde

Pentru ca să nu pierdeţi mult timp la grătar, bucătarul bănăţean vă sfatuieşte să alegeţi carne de pui, deoarece se face repede şi pe grătarul de cărbuni este delicioasă.



“Ca şi tehnică de preparare, frigăruile de pui sunt super simplu de făcut şi întotdeauna e bucuria copiilor împungerea lor in ţepuşã în culori cât mai viu colorate. Frigăruile se pot face în multe feluri, in funcţie de preferinţe, dar eu am ales să vă povestesc despre cele cu legume, deoarece vor deveni un curcubeu culinar extrem de gustos.

Aveţi nevoie de 1 kg piept de pui (puteţi folosi şi pulpa dezosată), 3 cepe roşii mari, 4 ardei gras multicolor. Puiul se taie cubuleţe, iar ceapa şi ardeiul în 8 în diferite forme.



Pentru ca beţele de frigăruie să nu ia foc, ele se ţin în apă circa 10-20 min, apoi se introduc bucătile de pui şi de legume una câte una. Nu incercaţi să vă ganditi la reguli. Le puteţi pune aleatoriu, în orice ordine, în orice formă. Când aţi terminat, le puneţi pe grătarul încins, câte 3 – 4 minute pe o parte, când sunt gata le scoateţi şi le lăsaţi la odihnit într-un vas acoperit.

În jarul de la grătar mai puteţi pune câţiva cartofi noi frecaţi cu sare şi înveliţi în folie de aluminiu, iar cât se odihnesc frigăruile, puteţi face repede un mujdei de usturoi cu smântână, să fie festinul complet. E simplu de făcut. Usturoiul frecat în mojar cu sare şi piper, adăugaţi puţin ulei apoi când s-a făcut pasta, adaugăţi smântâna şi stingeţi cu puţină zeamă de lămâie.

Va doresc poftă bună şi la cât mai multe concedii frumoase vara asta“, spune Paul Sebastian.