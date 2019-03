Cum se dezvoltă Reşiţa din proiecte pe fonduri europene

Oraşul cărăşean îşi revine cu ajutorul fondurilor europene. După perioada anilor 90, în care industria Reşiţei a clacat, oraşul aproape că a intrat în colaps. Ani de zile, reşiţenii au fost nevoiţi să părăsească localitatea, care devenea tot mai mult o ruină.

Lipsa locurilor de muncă şi a veniturilor la bugetul local îndreptau Reşiţa în zona oraşelor fantomă, puternic industrializate în perioada comunistă, dar care au intrat în colaps după revoluţie.

Această tendinţă s-a schimbat după ce administraţia locală s-a reorientat spre fondurile europene şi a renunţat să mai aştepte venituri de la guvern sau de la posibilii investitori.

În momentul de faţă, Reşiţa are opt proiecte de peste 80 de milioane de lei, finanţate deja din bani europeni. Încă 34 de proiecte sunt în evaluare, iar valoarea lor este peste 317 milioane lei.

Şapte clădiri de licee se reabilitează cu fonduri de la Uniunea Europeană, cu costuri între trei şi opt milioane de lei. Pentru toate aceste instituţii de învăţământ finanţările se ridică la peste 37 de milioane de lei. Pentru şcolile şi grădiniţele din Reşiţa mai sunt în faza de evaluare 11 proiecte la o valoare totală de peste 70 de milioane de lei.

“Avem în total 42 de proiecte europene, în diferite faze. Pentru unele s-au semnat deja contractele, pentru unele urmează să se semneze. Câteva sunt mari, foarte mari. Proiectul pentru reintroducerea tramvaiului înseamnă 40 de milioane de euro pentru refacerea infrastructurii, plus încă 17 milioane de euro, pentru dotări, echipamente, o staţie intermodală, autobuze electrice, plus 20 de milioane cu care Ministerul Dezvoltării o să ne achiziţioneze tramvaiele. Şi mai avem încă 39 de proiecte care însumează diferenţa până la 150 de milioane. Am avut momente în care am vorbit cu colegii mei şi ne-am gândit că nu trebuia să facem proiectele astea mici, pentru că munca e aceeaşi şi la un proiect de un milion de euro şi la unul de 30. Însă nu regret că le-am făcut, deşi oamenii au muncit într-un ritm aproape de nesuportat. Ele vor veni pas cu pas şi vor schimba faţa Reşiţei”, a declarat Ioan Popa, primarul Reşiţei.

Colaborare totală cu Ilie Bolojan

Cei mai mulţi bani urmează să ajungă la Reşiţa din proiectele de pe mobilitate, acolo unde din trei finanţări oraşul primeşte peste 242 de milioane de lei. Este vorba despre un proiect pentru reabilitarea zonei centrale a Reşiţei, a centrului civic şi a zonelor de promenade, dar şi cele două proiecte de modernizare a transportului public cu tramvaie noi şi autobuze electrice.

Primarul Ioan Popa recunoaşte că s-a inspirat din exemplul Oradei şi susţine că în scurt timp Reşiţa va fi oraşul campion al Banatului din punct de vedere al numărului de proiecte implementate.

“Eu comunic cu Ilie Bolojan mereu. Chiar şi astăzi Ilie Bolojan mi-a trimis nişte proiecte, nişte terenuri de baschet pe care le are în oraş, pentru că există posibilitatea între UAT-uri să-şi dea proiecte gratuit şi pot fi folosite fără să mai fie scoase la licitaţie şi aşa mai departe. Fac doar update la manoperă şi la datele din proiect şi dai drumu la proiect. Deci noi am comunicat şi colaborat tot timpul", spune primarul Reşiţei.

Ioan Popa susţine că nu se opereşte aici cu proiectele europene. Chiar în acest moment echipa din Primăria Reşiţa lucrează pentru încă două proiecte de aproximativ 60 de milioane de lei. Este vorba de reabilitarea funicularului şi transformarea lui într-un obiectiv turistic şi de petrecere a timpului liber, dar şi despre construirea unui nou sediu pentru pompieri şi achiziţionarea dotărilor aferente.

