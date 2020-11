Copil de numai un an, fără vedere. O operaţie l-ar putea salva, dar mama nu are banii necesari

Gabriel este cel de-a treilea copil al Elisabetei Patkany. Toţi sunt minori, iar femeia îi creşte singură, pentru că soţul ei a prărăsit-o după ce s-a născut băieţelul cu probleme.

Medicii au anunţat-o pe mama imediat după naştere că copilul nu va putea să vadă. Diagnosticul medical este "Dezlipire de retină, Sindroame plurimalformative oculare".

"Eu stau acum la părinţii mei. Trăiesc cu copiii din alocaţia lor şi din ce mă mai ajută părinţii. Nu pot să merg la lucru, pentru că nu are cine să aibă grijă de ei şi nici nu am posibilitatea să fac rost de bani pentru operaţia lui Gabriel. Tatăl, ne-a părăsit când a aflat ce probleme are copilul. A spus că pleacă în străinătate, la lucru, să facă rost de bani pentru tratament, dar de atunci nu mai ştiu nimic de el. Nu a mai dat niciun semn şi nici nu îl pot contacta. Medicii spun că dacă e operat, repede, acum când este mic, îi pot salva copilului cel puţin unul dintre ochi şi ar putea să vadă cu el. Acum nu vede deloc. Dar, pentru noi, suma respectivă este foarte mare şi chiar nu avem cum să o facem rost", povesteşte Elisabeta.

Femeia a apelat la o asociaţie umanitară şi le-a cerut sprijinul pentru strângerea banilor. E vorba de suma de 14.300 de euro, necesară pentru costurile analizelor şi al operaţiei, la spitalul Augenlaserklinik Wien, Austria.

"Dragi prieteni, începem campania de strângere de fonduri pentru Gabriel, un băieţel de doar un anişor care din păcate, suferă de o boală a ochilor şi are nevoie de o operaţie pentru a putea vedea. Aceasta i se poate face doar în Austria, la o clinică specializată. Din păcate, costul este foarte mare pentru mama lui Gabriel, care îl creşte singură. Haideţi să contribuim şi noi şi să fim alături de Gabriel. Orice ajutor contează enorm", arată cei de la Asociaţia Speranţă pentru România.

Familia lui Gabriel se află într-o situaţie materială delicată. Din alocaţiile copiilor, mama le cumpără mâncare şi încearcă să mai pună nişte bani deoparte, să strângă şi pentru intervenţia medicală. Se apropie iarna, iar acasă la părinţii femeii nu au reuşit să cumpere nici lemnele necesare să se încălzească.

Cei care vor să îi sprijine o pot face prin intermediul Asociaţiei Speranţa pentru România, pe pagina căreia (aici) găsiţi conturile, numerele de contact şi toate informaţiile necesare despre cum se pot face donaţiile pentru Gabriel.

