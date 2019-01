Ciorba de roşii cu ciocănele. Ce ingrediente se folosesc şi cum se prepară

Bucătarul bănăţean Uica Mihai povesteşte despre ciorba de roşii cu ciocănele ca pe o delicatesă rar întâlnită. Sune că este un dintre reţetele pe care le-a împrumutat de la oltenii din partea Mehedinţului şi pe care o pregăteşte cu mare poftă.

“O să vă dau astăzi, o reţetă luată împrumut de la oltenii din Mehedinţi şi ridicată la rangul de delicatesă. Că sunt sigur că o să puneţi oala pe foc şi o să vă căsniţi să vă iasă bună aşa cum îmi iese mie.

Am rumenit în ulei patru ciocănele de pui mai multe gâturi şi spinări de găină luate de la market, asezonându-le cu sare, piper râşni şi frunzuliţe proaspete de cimbru. Le-am scos să se odihnească pe un taler şi în uleiul rămas am adăugat o legătură de ceapă verde (numai bulbii mari albi) un ardei gras, o gulie şi două kilograme de roşii. Toate aceste legume au fost date pe răzătoarea cu ochii mari.

Şi a început o bolboroseală grozavă în oală şi am privegheat-o cu lingura de lemn că să nu se prindă, să nu se afume şi să se dinstuiască până am obţinut un păsat gros şi frumos mirositor.

Am adăugat din nou carnea, am umplut pe treisfert oala cu apă fierbinte, am adăugat dafin, piper boabe, o crenguţă de cimbru, una de rozmarin şi câteva frunze de busuioc.

Focul moale, altfel roşiile se spumuiesc şi dau pe dinafară, fără capac şi fără să amestec, am lăsat ciorba un ceas să îşi facă de cap trăgând doar cu ochiul la ea. Carnea s-a înmuiat, legumele s-au dizolvat şi împletit în arome, nu mi-a rămas decât să torn două căni de orez gata fiert şi limpezit, să pun în castroanele de servit mult pătrunjel tocat şi să torn ciorba fierbinte peste”, spune bucătarul