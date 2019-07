Cinci persoane confirmate cu rujeolă şi încă nouă suspecte în Caraş-Severin. Autorităţile fac apel la populaţie să se vaccineze

"Primele cazuri cu suspiciune de rujeolă de anul acesta au apărut şi în Caraş-Severin. Este vorba de 14 cazuri, în majoritate adulţi, dintre care cinci sunt conformate în urma analizelor de laborator. Pacienţii sunt cu vârste cuprinse între 17 şi 35 de ani iar copiii, între unul şi trei ani. Iar localităţile din care provin aceşti pacienţi sunt Valea Bolvaşniţei, Bogâltin, Globurău, Eftimie Murgu, Mehadia, Reşiţa, Topleţ şi Zlagna. În acest moment în stocurile Direcţiei de Sănătate Publică a judeţului există 2114 doze de vaccin ROR iar până acum au fost vaccinaţi 1988 de copii. În acest context, stocul de vaccin este suficient"



Conform Centrului Naţional de Supraveghere a Bolilor TransmisibileNumarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania raportate pana la data de 26.07.2019 este 17 899, din care 64 de decese. In perioada 22.07.2019 –26.07.2019 au fost raportate inca 53 de cazuri nou confirmate in 10 judete si in municipiul Bucuresti.

Rujeola (pojarul) este o boală infecţioasă care adesea duce la complicaţii. Din 4 persoane care fac rujeolă 1 are nevoie de spitalizare. Pentru 1 din 1.000 de bolnavi de rujeolă (pojar), boala este mortală. Vaccinul împotriva rujeolei (pojarului) protejează copiii împotriva acestei boli. În România 9 din 10 parinţi îşi vaccinează copiii.