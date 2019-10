Cele mai importante organizaţii de mediu şi-au unit forţele şi vor să scoată 100.000 de români în stradă pentru salvarea pădurilor

Marşul va avea loc în 3 noiembrie, de la ora 18, la Bucureşti, pe traseul Piata Universitatii - Piata Kogalniceanu - Ministerul Apelor si Padurilor.

Cele trei organizaţii au iniţiat demersul pentru Bucuresti, dar anunţă că sunt aşteptate grupuri din întreaga ţară să organizeze şi marşuri locale pentru a atrage atentia asupra tăierilor abuzive de păduri.

Organizatorii marşului au comunicat că aproape 10000 de persoane si-au manifestat interesul in doar 3 zile de la primul anunţ al evenimentului, însă obiectivul este ca cel puţin 100.000 de oameni să iasă în strada în ziua marşului.



"Pădurile Romaniei nu mai au timp! Ultimele date din Inventarul Forestier National arată că tăierile ilegale au loc într-un ritm fără precedent. În urma lor rămân versanţi dezgoliti, inundaţii dezastruoase, zone deşertificate, comunităţi divizate şi expuse fenomenelor climatice extreme. Cerem modernizarea imediată a Sistemului automat de Urmărire a Materialelor Lemnoase (SUMAL) şi protecţia strictă a pădurilor seculare din România!", anunţă organizatorii.



Lista de revendicărilor mai conţine şi solicitarea pentru “protecţia strictă reală a pădurilor seculare şi a biodiversitatii pe care o g[zduiesc!", dar şi demisia ministrului Apelor si Padurilor, Ioan Deneş.



“Nu mai avem nicio asteptare de la autoritatile actuale. Au trecut patru ani de la ultimul nostru mars pentru paduri. Cand ne-am unit vocile in 2015, am reusit sa obtinem masuri legislative prin care am oprit camioane cu lemn ilegal, s-au infiintat Garzile Forestiere, s-a impus operationalizarea Radarului Padurilor, am investigat si expus cazuri cu taieri ilegale in paduri virgine si parcuri nationale, fortand autoritatile sa protejeze macar ceva. Dar Guvernul refuza sa resolve problemele sistemice de la nivel national. Avem peste 40 de procese cu statul pentru distrugerea deliberata ariilor protejate si plangeri depuse la Comisia Europeana pentru distrugerea acestora si pentru taierile ilegale”, a spus Gabriel Paun, presedintele Agent Green.