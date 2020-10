Cea mai veche uzină din România, un colos al epocii comuniste, a ajuns la Hidroelectrica. Ce datorii uriaşe are

Bogdan Badea directorul general Hidroelectrica vine cu veşti bune pentru angajaţii UCM Reşiţa. Intenţia companiei este clară de preluarea a uzinei reşiţene. Ce şi cum se preia se va cunoaşte peste maxim o lună şi jumătate.

„Intenţia noastră este clară vizavi de preluarea UCMR, în acest sens am angajat consultant independent pentru efectuarea raportului de diligenţă, la ora asta se lucrează la el. Se schimbă informaţii cu Reşiţa, deci lucrurile se mişcă în direcţia preluării. Cu forţe proprii noi am făcut o analiză preliminară, împreună cu colegii mei, în urmă cu mai bine de jumătate de an, în care am încercat să identificăm activele, care practic concură la realizarea activităţilor de care beneficiază Hidroelectrica, dar a fost o chestiune pur orientativă. Acum, practic, după angajarea consultantului, va rezulta şi modalitatea şi activele pe care le preluăm şi care este cea mai bună soluţie. Dar chestiunile astea probabil că într-o lună, o lună şi jumătate se vor clarifica", spune Badea.



Directorul Hidroelectrica transmite şi un mesaj pozitiv pentru angajaţii uzinei reşiţene. Acesta spune că va fi nevoie de forţă de muncă, pentru că va fi foarte mult de lucru.



"Noi când discutăm de preluare, discutăm de preluat activităţi împreună cu oamenii, pentru că altfel nu are niciun sens această preluare. Noi preluăm UCMR-ul datorită faptului că e o companie de tradiţie, un partener tradiţional pentru Hidroelectrica şi considerăm că prin această preluare întărim practic funcţia de mentenanţă, alături de Hidroserv, securizăm ceea ce înseamnă paleta de activităţi de care avem nevoie. Pentru modernizări, pentru lucrări de mentenanţă, pentru tot ceea ce înseamnă planul de investiţii pentru Hidroelectrica. Cu siguranţă vor avea de lucru în continuare pentru că avem un plan de investiţii foarte ambiţios, undeva la 26 miliarde de lei, dar aici sunt incluse inclusiv proiecte de diversificare a portofolului de producţie: parcuri eoliene, parcuri fotovoltaice, deci e şi partea de diversificare de bussines. E mult de lucu de aici înainte", spune directorul Hidroelectrica.



Bogdan Badea s-a ferit să discute şi problema datoriilor pe care uzina reşiţeană le înregistrează în momentul de faţă şi ce se va întâmpla cu acestea.



"Acesta este unul dintre motivele pentru care am luat consultant, pentru că raportul vizează şi partea juridică şi partea fiscală şi după ce avem raportul de la consultant o să vedem şi care este cea mai bună soluţie. E un pic prematur să vă spun acum", a declarat Badea.

Primarul Reşiţei cere sprijinul Guvernului în privinţa datoriilor

Primarul Reşiţei, Ioan Popa vede preluarea UCRM -ului ca cea mai bună soluţie şi crede că Guvernul ar trebui să găsească o soluţie în privinţa datoriilor istorice pe care uzina reşiţeană le înregistrează.

"În momenul acesta, UCMR se află sub auditul celor de la Hidrolectrica. Se va vedea care este valoarea activelor şi se va decide în ce manieră Hidroelectrica va intra în UCMR: ca acţionar, îl va îngloba, va deveni o parte din Hidroelectrica sau va rămâne o societatea comercială de sine stătătoare cu acţionariat de sută la sută Hidroelectrică. Eu sper ca până la sfârşitul anului să se finalizeze acest audit şi în anul următor să se facă acest demers. Este important ca Guvernul, care va gestiona România în anul următor, să aibă o majoritate confortabilă parlamentară, pentru că transformarea datoriilor UCMR-ului în acţiuni nu poate fi făcută decât cu o hotărâre de guvern sau o lege, care trebuie trecută prin Parlament", spune primarul Reşiţei.



În momentul de faţă, UCMR are peste 700 de angajaţi şi câteva contracte mari în derulare, conform conducerii uzinei. Unul dintre acestea vizează reabilitarea şi tehnologizarea unei hidrocentrale de pe Olt, mai exact cea de la Dăeşti. Anul viitor vor fi în derulare încă două contracte importante ce vizează retehnologizarea unei hidrocentrale pe Siret, încă una pe Olt, dar şi un contract ce presupune lucrări pentru hidrocentrala de la Porţile de Fier.



UCM Reşiţa se află în insolvenţă din decembrie 2011. În prezent, uzina are datorii la stat de aproximativ 530 de milioane de lei. Aceste creanţe bugetare au fost preluate, în 2014, de către Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului şi ar fi trebuit să urmeze transformarea lor în participaţii ale statului la capitalul social al UCMR, însă acest lucru nu s-a mai întâmplat.

UCM Reşiţa s-a dezvoltat treptat în decursul istoriei, începuturile fiind puse la 3 iulie 1771 prin darea în exploatare a primelor furnale şi forje şi reprezintă cea mai veche unitate industrială din România şi una din cele mai vechi din Europa.

Încă din momentul inaugurării lor, uzinele din Reşiţa devansează fondarea unor fabrici de renume precum Krupp Germania (1811), Vitkovice (1829), Donavitz (1836), MAN (1834), Sulzer (1834) Burmeister Wain (1843), Skoda (1851).



Dacă începutul a fost consacrat sectorului metalurgic, treptat s-a constituit şi s-a dezvoltat sectorul construcţiei de maşini ajungând ca în ultimul sfert al secolului XIX, acest sector să devină preponderent. Cele două sectoare au coexistat vreme îndelungată completându-se reciproc în cadrul aceleiaşi unităţi complet integrate.



UCM Reşiţa, continuatoarea activităţii sectorului de construcţii de maşini din complexul industrial Reşiţa, aşa cum este cunoscută astăzi, este rezultatul a mulţi ani ani de experienţă în construcţia de maşini, în transporturi, energie, industrie metalurgică şi chimică.

