Ce s-a ales de dosarul unei femei care a fost găsită moartă în curtea spitalului din care dispăruse cu trei zile în urmă

Gheorghina Lungu (60 de ani), bolnavă psihic, a fost internată la Jebel, la sfârşitul lunii iunie, 2017. Starea ei se agravase după moartea soţului, iar familia nu se mai descurca să-i acorde îngrijirile de care avea nevoie.

După mai puţin de o lună, de la internare, Andreea, fiica bolnavei, a fost anunţată telefonic, de către cei de la spital, că mama ei a dispărut. A fost găsită după trei zile, în bălăriile din curtea spitalului. La aceea vreme, Ministerul Sănătăţii a comunicat ziarului Adevărul că o singură persoană a fost mustrată verbal, pentru incident. Poliţiştii au întocmit un dosar penal pentru ucidere din culpă, însă în 4 ianuarie, anul acesta, procurorii au clasat dosarul.

Din ordonanţa de clasare iese la iveală şi modul cum s-au petrecut faptele şi cum a dispărut femeia bolnavă din saloanele spitalului, dar şi faptul că ar fi murit la două zile după ce a dispărut din spital. “Pe fondul afecţiunii de care suferea, a părăsit pavilionul unde era internată, profitând de lipsa de atenţie din partea personalului de îngrijire…Întrucât, în data de 31.07.2017, cadavrul pacientei Lungu Gherghina a fost descoperit în stare de putrefacţie în curtea unităţii spitaliceşti, într-un loc greu accesibil, acoperit cu vegetaţie, aspecte ce au fost consemnate în procesul verbal de cercetare a locului faptei, în cauză s-a dispus efectuarea unei expertize medico-legae, iar din concluziile Raportului medico-legal de necropsie rezultă că moartea numitei Lungu Gheorghina poate data din 30.06.2017(n.r - la două zile de la dispariţie) şi a fost de natură neoviolentă, datorându-se insuficienţei cardio-respiratorii, apărute pe fondul fibrozei miocardice”, se arată în documentul emis de către procurorii din Deta.

Având în vedere certificatul medico-legal, procurorii nu au mai ţinut cont de faptul că femeia, fără discernământ, fusese lăsată nesupravegheată şi a dispărut din spital. Au închis dosarul suţinând că nu e nimeni vinovat de moartea acesteia. “Având în vedere materialul probator administrat în cauză, se constată că infracţiunii de ucidere din culpă, prevăzută de art. 192 alin. 1 Cod penal, îi lipseşte un element din latura obiectivă a conţinutului constitutiv, şi anume legătura de cauzalitate dintre elementul material şi urmarea imediată, respectiv moartea victimei”, se arată în decizia procurorilor.



Familia femeii a primit, zilele trecute, ordonanţa de clasare a cazului. “Am primit decizia acasă şi aşa am aflat că nu a fost nimeni găsit vinovat, deoarece mama, conform certificatului medico-legal ar fi făcut infarct. Practic nu a fost găsit nimeni vinovat de faptul că ea a plecat din spital şi a lipsit trei zile, după care a fost găsită moartă", spune Andreea, fiica bătrânei.

Aceasta e extrem de dezamăgită de decizia procurorilor şi spune că nu are încredere să continue lupta în sălile de judecată în care să demonstreze că bătrâna a decedat la două zile ce a dispărut din spital fiind lăsată nesupravegheată. “Ar trebui să deschidem un proces civil, însă nu ştiu dacă mai are rost. Am vorbit şi cu câţiva avocaţi care ne-au spus că nu avem şanse mari să câştigăm”, a mai spus Andreea.



Conform Codului de procedură penală, aceasta poate face o plângere către prim-procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Deta, în termen de 20 de zile de la comunicarea actului prin care s-a dispus soluţia.