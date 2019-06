Ce se întâmplă cu ROBOR şi cum ne afectează Indicele de Referinţă pentru Creditele acordate Consumatorilor

IRCC a fost adoptat prin Ordonaţa de Urgenţă a Guvernului nr.19/20019 care modifică OUG 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene şi care a introdus taxa pe activele bancare.

Avocatul Isabela Rabotka ne explică unde se simt primele modificări. “Prin această modificare IRCC este aplicată cardurilor de credit, creditelor de consum, precum şi creditele Prima Casă, adoptată în data de 30 mai printr-o Hotărâre de Guvern.

La programul Prima Casă, costul total al finanţărilor acordate se va compune din:rata dobânzii stabilite pe baza indicelui de referinţă pentru creditele acordate consumatorilor, denumit în continuare IRCC plus o marjă de maximum 2% pe an pentru creditele în lei (Anterior era ROBOR la 3 luni plus 2% n.r.). Marja include şi nivelul total al comisioanelor percepute de către finanţator. Marja nu include costul evaluării imobilului, costul aferent efectuării formalităţilor de publicitate şi comisionul de gestiune datorat FNGCIMM, după caz şi comisionul de gestiune datorat FNGCIMM şi recuperat de la beneficiar. Nivelul comisionului de gestiune şi al comisionului unic de analiză, calculat la soldul garanţiei statului, se negociază anual între Ministerul Finanţelor Publice şi FNGCIMM şi se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor publice.

La programul de stimulare a cumpărării de autoturisme noi numit şi “Prima Maşină” costul total al finanţărilor acordate în cadrul Programului, care este suportat de către beneficiar, se compune din rata dobânzii stabilite pe baza indicelui de referinţă pentru creditele acordate consumatorilor (IRCC) plus o marjă de maximum 3% pe an (Anterior era ROBOR la 6 luni plus o marjă de maximum 3% pe an)”, spune avocata.

Dacă ne întrebăm cum se calculează IRCC acesta este rezultatul mediei aritmetice a ratelor de dobândă zilnice atribuite tranzacţiilor interbancare şi se publică zilnic de BNR la ora 11:00.

Evident că există avantaje şi dezavantaje la utilizarea IRCC.

“Astfel un dezavantaj ar fi influenţa inflaţiei care poate determina o valoaremai scăzută IRCC-ului faţă de cea a ROBOR-ului, însă ca avantaj se va putea evalua din timp dacă IRCC va scădea sau va creşte şi astfel vom putea şti dacă e oportun sau nu să accesăm acel credit. Trebuie să ştim că toate aceste modificări se aplică creditelor persoanelor fizice şi nu se aplică persoaelor juridice”, afirmă avocata Isabela Rabotka.

