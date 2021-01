Campanie de promovare a patrimoniului Băilor Herculane, premiată cu 10.000 de euro

"Scopul principal al competiției a fost acela de a încuraja organizațiile non-guvernamentale și fundațiile să dezvolte și să implementeze proiecte prin care să contribuie la salvarea și protejarea patrimoniului cultural din România, care să aibă în componență și acțiuni de comunicare, astfel încât să încurajeze dezvoltarea de noi inițiative. În urma jurizării, proiectul care a însumat cel mai mare punctaj, respectiv cel mai bun proiect de comunicare a patrimonului, realizat de cãtre un ONG este #IGotMarked!!! Iar finantarea de 10.000 de euro merge la... Asociaţia LOCUS cu proiectul de comunicare a Herculane Project! Felicitări echipei din Asociatia Locus!!! Cronicari Digitali, Kaufland România si Institutul National al Patrimoniului mulţumesc tuturor participanţilor pentru munca şi proiectele în care se implică!", au transmis cei de la Cronicari Digitali.

Oana Chirilă, de la Asociaţia Locus, spune că vestea că au câştigat marele premiu a fost extraordinară.

"Ne-am înscris în cadrul apelului făcut de Cronicari digitali pentru ONG-uri, a fost un apel pentru proiecte de promovare a patrimoniului cultural, deci proiectul nostru propune o serie de metode de promovare a Băilor Herculane, şi cu mare fericire am aflat că am câştigat premiul cel mare, în valoare de 10.000 de euro. Proiectul pe care l-am propus este <<#Igotmarked>>, care este practic o continuare a campaniei pe care am început-o noi în 2018, prin care cu toţii eram marcaţi de patrimoniu. Noi am încercat la momentul respectiv să atragem atenţia asupra valorii universale pe care patrimoniul cultural al Băilor Herculane o are. Şi acum am regândit tot conceptul şi am propus o serie de acţiuni, inclusiv pe sit, dar şi în mediul online pentru că vrem să ajungem la cât mai multe persoane şi credem că dacă reuşim, Băile Herculane vor putea să renască", ne-a declarat Oana Chirilă.

În 2018, tinerii din Asociaţia Locus îşi propuneau să marcheze cât mai multe persoane cu istoria, comunitatea, cultura, patrimoniul din Herculane.

"#Igotmarked este despre oameni marcaţi de toate aceste elemente, o colecţie de mâini care doresc într-un fel sau altul să ajute şi să se implice. Acesta este startul pentru includerea Ansamblului Istoric de la Băile Herculane în Patrimoniul UNESCO. În perioada imediat următoare vom demara dialogul cu instituţiile statului, dar şi cu alte asociaţii ce au ca scop promovarea şi salvarea patrimoniului. Cu toţii suntem împreună pentru UNESCO! Tu ai fost marcat? Dacă ajungeţi în Băile Herculane, atingeţi Clădirea Băilor Neptun şi folosiţi #Igotmarked în descrierea pozei postate, pentru a vă alătura cauzei noastre", era anunţul de start al campaniei.

Cei 10.000 de euro vor fi chetuiţi pentru acţiunile propuse în campania #igotmarked. Printre acestea o serie de acţiuni de promovare: un atlas al vindecării de la Herculane, o serie de testimoniale video, bannere, un site etc.





