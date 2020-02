Calvarul unui bărbat ars, trecut prin trei spitale şi mort după şase luni de la prima internare. Acuzaţiile dure ale familiei

"S-a pus să facă de mâncare, o oală cu ciorbă. Eu eram acasă şi am auzit un zgomot în bucătărie şi când m-am dus să văd ce s-a întâmplat, l-am găsit căzut lângă chiuvetă cu oala peste el. El a băut ceva înainte şi eu i-am spus asistentei de pe ambulanţă. Mi-a spus că ştie. I-am întrebat dacă îl trimit la Timişoara sau la Bucureşti. Mi-au spus că nu sunt în măsură şi că decid cei de la Urgenţă. A ajuns acolo, era conştient. L-au băgat cu scaunul la Urgenţe şi ce au făcut nu ştiu, că nu ne-a mai spus nimeni nimic, cât am stat acolo. Am auzit doar un doctor care a cerut să-l sedeze la maximum. Adică să-i bage morfină la maximum. Nu au ieşit să întrebe cine sunt aparţinătorii, să ne spună ceva, nimic. L-au trimis pe Terapie Intensivă”, spune Gheorghe Ienea, tatăl lui Iulia.

Acesta susţine că fiului său i s-au dat sedative fără să i se facă electrocardiogramă. Peste noapte, Iulian a făcut stop cardic. “L-au sedat la maximum. El a adormit şi a început să sforăie. L-au băgat într-o rezervă mizerabilă, nici animalele nu le ţin, ce mizerie era acolo pe pereţi! Nu am cuvinte să vă explic. Ce s-a întâmplat cu el nu ştiu, că dimineaţa când ne-am întors, ne-a spus doctorul că a făcut stop cardiac. Între ora două şi trei, nu ştiau ora exactă. Unde au fost ei, dacă nu ştiau ora, unde era medicul de gardă? Trebuia supravegheat 24 din 24 şi să-l intubeze. Ei l-au intubat după ce a făcut stopul cardiac”, povesteşte Gheorghe Ienea.

„Ne-am rugat să-l trimită la Timişoara“

Familia lui Iulian a cerut ca acesta să fie transferat la un alt spital unde există mai multe condiţii pentru tratarea arşilor, la Timişoara sau la Bucureşti. Membrii familiei susţin că s-au lovit zile în şir de refuzul medicilor de la Spitalul Judeţean din Reşiţa.

“Ne-am rugat să-l trimită la Timişoara. Ne-au trimis de la un medic la altul ca să-şi dea acordul. La urma urmei, asta s-a întâmplat luni, după cinci zile, după ce au încercat să-l trezească sâmbătă sau duminică. Ne-au spus că nu-l mai sedează ca să vadă cum reacţionează. Am tot aşteptat şi nu ne-a dat nimeni nicio veste, nimic, după care ne-au spus că l-au sedat din nou. Ei au încercat să-l trezească, au văzut că nu se trezeşte, după aia şi-au dat seama că ceva nu este în regulă şi luni dimineaţa ne-au spus că îl trimit direct la Bucureşti. Asta după ce am insistat foarte mult şi le-am spus că nu este clinică de arşi aici şi nu are ce să caute aici”, spune Gheorghe Ienea.

Pacientul a ajuns la Bucureşti, acolo unde familia a avut un alt şoc. Când a ajuns la Bucureşti, familia a avut un alt şoc. Iulian nu era în comă indusă, cum le spuseseră medicii din Reşiţa, ci în comă profundă de gradul trei.

“A ajuns la Bucureşti seara, pe la ora 11.00. Dimineaţa, când a venit doctorul, a spus că nu l-a mai sedat şi a aşteptat să vadă când se trezeşte. Dar nu s-a trezit. Din ce a dedus el, ne-a spus că era în comă profundă, nu indusă, aşa cum au scris ei în documente. Medicul ne-a zis că sunt incompetenţi medicii de la Reşiţa, pentru că l-au trimis în comă de gradul trei”, a mai spus tatăl lui Iulian.

După aproximativ o lună de zile în care i s-au tratat arsurile, familia a fost chemată să decidă ce se va întâmpla mai departe cu Iulian. “Ne-au spus că ei nu au parte neurologică şi că îi pot trata arsurile. După o perioadă, l-au trimis să-I facă şi la cap şi au ajuns la concluzia că are edem cerebral. L-au tratat şi când au considerat că 90 la sută din suprafaţa corpului este vindecată s-au decis să-l mute la Timişoara. L-au trimis cu Ambulanţa. A făcut 12 ore, într-o vineri, pe 22 noiembrie. La Timişoara, au zis că nu îi pot face nimic până luni dimineaţa. Ne-au pus să semnăm nişte acte că trebuie să-i facem RMN şi să-l alimenteze prin stomac. În actele acelea, am semnat şi că sunt de acord să îl mute la Reşiţa", spune tatăl lui Iulian.

Familia i-a cumpărat tot ce avea nevoie în spital

După 12 zile, a fost dus din nou la Spitalul Judeţean Reşiţa. Era luna decembrie, când Iulian a fost internat din nou pe Terapie Intensivă, la Reşiţa. Familia spune că a investit foarte mulţi bani în tot ce era nevoie. De la lenjerie, până la medicamente şi alimente. Tatăl lui Iulian susţine că starea fiului său nu a evoluat, până în februarie 2019, cu excepţia momentului în care a început să respire singur fără aparate. “I-am cumpărat cearceafuri, cele mai scumpe medicamente, mâncare bio, absolut totul duceam de acasă. Dar nici măcar nu îi dădeau mâncare şi nu-l schimbau”, spune Gheorghe Ienea.

Din februarie, familia a observat că rănile lui Iulian începeau din nou să sângereze şi nu se mai vindecau. Atunci au realizat că se infectase cu o infecţie nosocomială din spital. "Când a ajuns la Bucureşti, am aflat că îi dau antibiotic şi am întrebat de ce. Ne-au minţit cumva că să nu se infecteze, dar el venise cu infecţii. Ascundeau fişele de noi să nu vedem, când am cerut fişa de pacient ca să-i fac dosarul de pensie, nu au vrut să ne-o dea. Nici astăzi nu ne-au dat-o. Am primit însă de la Bucureşti şi din Timişoara, de la Reşiţa e dispărută”, spune Gheorghe Ienea.

Plângere fără răspuns

În aprilie 2019, Iulian Ienea s-a stins, iar familia a făcut o plângere la DSP Caraş-Severin. “Am făcut plângere, în termenul de 45 de zile, pentru septicemie. Nu am primit nici astăzi răspuns. Ne-au chemat şi ne-au pus să depunem pentru malpraxis. Au început ancheta şi ne-au pus să plătim expertul, că trebuia făcută expertiza, 4.000 de lei. De vreo cinci ori am fost la DSP. Pe urmă ne-au spus că trebuie să plătim trei experţi. Nu am avut atâţia bani. Acum nu mai zice nimeni nimic”, spune Gheorghe Ienea.

„Adevărul“ a cerut o opinie şi de la Spitalul Judeţean Reşiţa. Conducerea spitalului ne-a comunicat însă, prin intermediul purtătorului de cuvânt, că nu se pot face publice date din fişa pacientului, chiar dacă acesta a murit. Au refuzat să comenteze, urmând ca după apariţia articolului să facă precizări, dacă este cazul.

De la DSP Caraş-Severin, purtătorul de cuvânt Daniel Botgros a confirmat varianta avansată de familie în legătură cu plângerea. “Ancheta este în derulare, pentru malpraxis, şi urmează să li se comunice rezultatul. Pentru septicemie nu au depus nicio plângere. O să-i chemăm zilele acestea să depună o plângere şi pentru septicemie, pentru acuzaţiile pe care le fac în legătură cu infecţiile nosocomiale”, a declarat Daniel Botgros.

Conform situaţiei de la DSP, în 2019, în spitalele din Caraş-Severin au fost raportate 152 de infecţii nosocomiale, dintre care la Spitalul Judeţean din Reşiţa 119.