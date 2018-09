Bucătarii din România au impresionat la Cupa Mondială din Kazahstan cu “cina ciobănaşului“

Echipa din România a fost formată din patru bucătari: Sorin Berar, Adrian Lucian Şipoteanu, Marian Popovici şi căpitanului echipei,Elena Pădurariu.

“Este cea de-a 12 competiţie internaţională la care echipa noastră participă în acest an. Am luat locul al doilea. Am gătit bucătărie ciobănească şi ne-am prezentat cu mâncarea tradiţională a ciobanilor din România: bulz şi tochitură ciobănească. Au fost impresionaţi atât de felul în care a arătat vizual ceea ce am gătit noi cât şi de gust. În Kazahstan nu se face mămăligă, aşa ca pe la noi. Ei au un fel de aluat, dulce, mult diferit. Locul I a fost câştigat de echipa gazdă Kazah Gourmet din Astana, iar medalia de bronz au luat-o colegii de la echipa naţională a Uzbekistanului”, ne declarat bucătarul reşiţean Marian Popovici, membru al echipei din România.

Naţionala României va merge în perioada 8 -12 octombrie la o nouă competiţie internaţională, în Macedonia, unde căpitanul echipei va fi reşiţeanul Marian Popovici, care ne-a spus că speră să obţină unul dintre locurile de pe podium.