Băile Neptun din Herculane nu pot fi nici măcar conservate: „Sunt câteva zone care sunt foarte degradate şi nu credem că vor rezista în această iarnă“

Clădirile cunoscute sub numele de Băile Neptun aparţin primăriei, însă fără acordul proprietarilor terenurilor nu se poate executa nicio lucrare.

În tot acest timp, mai mulţi pereţi au căzut, iar alte părţi din clădiri nu vor trece de această iarnă, dacă nu sunt consolidate. Oana Chirilă, de la Herculane Project, face un apel public către proprietarii terenurilor să permită începerea lucrărilor. Herculane Project este iniţiativa demarată de mai mulţi studenţi şi absolvenţi de Arhitectură, care s-au constituit în Asociaţia Locus, ce are ca scop salvarea şi promovarea patrimoniului.

“Avem nevoie de acordul proprietarilor terenului, acord pe care ei nu vor să şi-l dea. Împreună cu primăria, noi vom face demersurile necesare în instanţă ca să putem interveni şi fără acest acord, prin obţinerea unui drept de superficie, care ne permite să intervenim. Practic, să putem intra pe teren de fiecare dată când avem nevoie, fără aprobarea lor. Însă procesul acesta durează un an, doi, depinde de contestaţii. Problema noastră e că sunt câteva zone ale casei care sunt foarte degradate şi nu credem că vor rezista în această iarnă. Nu e o situaţie fericită şi nu ştiu cum o vom rezolva, dacă dânşii nu îşi vor da acordul, pentru că e păcat să mai pierdem o altă parte din aceste clădiri. Am avut mai multe întâlniri cu dânşii, de anul trecut. Prima dată când ne-am văzut au fost de acord să-şi ofere acest acord, după care lucrurile s-au schimbat, atât în procesele pe care dânşii le au, cât şi în situaţia relaţiilor cu administraţia locală şi acestea sunt motivele pentru care nu mai vor să-şi dea acordul. Pentru noi acesta e primul pas, după care, împreună cu ei şi cu administraţia, am putea să vedem ce se poate face acolo la finalul consolidărilor. Din păcate, noi suntem blocaţi în punctul asta”, spune Oana Chirilă.

Proprietarii terenului pe care se află ansamblul de clădiri Băile Neptun sunt Valeriu Verbiţchi şi Alexandru Gavrilescu. Verbiţchi este supărat pe cei de la Herculane Project şi nu crede că aceştia sunt în stare să facă ceva durabil la Băile Neptun.

“Eu sunt purtat din tribunal în tribunal, pentru că am vrut să fac acolo un proiect de 70 de milioane de euro. Cei care îmi cer acum acordul s-au bucurat de ospitalitatea mea la Cazinou, după aceea nu au ştiut cum să mă critice. Au procedat cu o ingratitudine absolută. Sunt impotenţi totalmente în ceea ce priveşte posibiltatea de a face ceva valabil. Nu sunt capabili decât de nişte cârpeli. Am venit cu nişte investitori serioşi acolo, să facă un proiect şi nu au fost de acord. Au vrut să-şi rezolve micile lor probleme, pe care eu le cunosc foarte bine, dar pentru mine sunt microscopice”, a declarat Valeriu Verbiţchi pentru Adevărul.

Celălalt proprietar, Alexandru Gavrilescu, ne-a spus că nu se opune demersului celor de la Herculane Project, doar că situaţia juridică nu-i permite în momentul de faţă să le dea acordul de care au nevoie. “Domnul Verbiţchi avea să-mi plătească mie personal nişte bani şi la Hercules vreo 700 de mii de euro. În total, aproximativ un million de euro datorii. S-a demarat executarea silită împotriva domnului Verbiţchi, ca să-şi plătească datoriile, să dea înapoi la Hercules, ceea ce a luat nelegal, cu hotărâre judecătorească, cu tot. Eu am participat la o licitaţie şi mi-am adjudecat 50 la sută din imobile, moment în care Parchetul DIICOT a venit şi a spus că nu e legal. Judecătorii de la Curtea de Apel Timişoara şi de la ICCJ nu au avut nicio problemă şi au zis că e legal şi s-au respins cereri de arestare şi toate gogomăniile. În acest context, eu susţinând că era perfect legal ceea ce am făcut ca şi creditor, parchetul a venit şi a spus că e nelegal. Atunci avocatul meu m-a sfătuit să nu mai fac niciun fel de act de dispoziţie cu privire la proprietate. Dacă cineva vrea ceva cu acele clădiri, să facă o adresă la Parchet, Parchetul să-şi dea acordul şi după aceea să vină la mine. Pentru că altfel, orice act şi orice iniţiativă care pleacă de la mine Parchetul o va interpreta aiurea, la fel cum a făcut-o şi cu cele anterioare. Cine îmi garantează mie că Parchetul va interpreta corect actul prin care eu îi las pe cei de la Herculane să renoveze clădirile şi nu mă trezesc iarăşi cu o cerere de arestare aiurea în tramvai. De asta poziţia mea este de repaus total”, ne-a declarat Alexandru Gavrilescu.

Băile Neptun sau Băile Imperiale Austriece au fost construite între anii 1883 -1886, sub îndrumarea arhitectului curţii imperiale de la Viena. Astăzi sunt printre cele mai degradate clădări din Băile Herculane.