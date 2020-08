Bacul de la Moldova Nouă, abia deschis printr-un proiect UE, blocat la mal de pandemie. În acest timp, frontiera terestră cu Serbia este deschisă

Şase ani le-a luat autorităţilor române să deschidă Punctul de Trecere a Frontierei Moldova Nouă - Golubac. Prima cursă a bacului Baziaş 4 a fost în 30 decembrie 2019, iar de la începutul anului 2020 s-au făcut câteva curse zilnic - până când a izbucnit pandemia, când activitatea bacului a fost oprită, odată cu intrarea în starea de urgenţă.

Acum bacul Baziaş 4 este din nou tras la mal şi nu mai face curse, pentru că deşi punctele terestre de trecere a frontierei cu Serbia au fost deschise, cele fluviale au rămas închise.

Oamenii care lucrează pentru societatea care administrează bacul sunt neplătiţi de mai multe luni şi nici nu există o posibilitate legală, în momentul de faţă să-şi primească salariile.



„Au beneficiat de şomaj până în urmă cu două luni, pe perioada stării de urgenţă. De atunci, am depus în continuare pentru şomaj tehnic deoarece noi nu putem funcţiona. La AJOFM trebuia să completăm o declaraţie pe propria răspundere, dar noi nu ne aflam pe tabelul cu actvităţile restricţionate, tabel pe care noi nu ne aflăm, dar în Ordonanţa 394 scrie clar că punctul de trecere fluvial de Moldova Nouă este închis. Fiind închisă frontiera, clar nu ne putem desfăşura activitatea. Am primit în cele din urmă un răspuns de la AJOFM, că nu beneficiem de şomaj tehnic pentru că personalul angajat pentru că codul nostru CAEN nu se încadrează", spune Alina Bărbulescu, administratorul SC Eoliana Caraş SRL, ai cărei acţionari sunt Primăria Moldova Nouă şi Consiliul Judeţean Caraş-Severin.

Unul dintre acei cinci angajaţi şi-au dat deja demisia şi mai mult ca sigur o să-l urmeze şi ceilalţi, după cum spune reprezentanta societăţii.

Primarul Adrian Torma susţine că a făcut în mai multe rânduri apel la reprezentanţii guvernului, la ministrul Muncii şi cel al Internelor să găsească o soluţie pentru rezolvarea situaţiei, însă fără folos.

„Am avut o întâlnire prin Asociaţia Oraşelor, online, cu doamna ministru al Muncii, căreia i-am explicat de tehnic am putut că e o situaţie neplăcută şi că se blochează un proiect realizat din fonduri europene, care ar putea genera plus valoare turismului din Clisura Dunării, că punctul vamal nu a fost închis de către Primăria Moldova Nouă, ci de către Ministerul de Interne, care face parte din Guvern şi bacul de trecere are o singură destinaţie, el nu poate să ofere croaziere sau să se mute în altă parte pe Dunăre, fiind dedicat exclusiv treceri între Moldova Nouă şi Golubac (Serbia). Din păcate, doamna ministru ne-a tratat cu dezinteres. Am făcut tot felul de adrese prin care am arătat că e o greşeală în procedura legală, care aproba şomaj tehnic doar anumitor categorii şi să o accepte ca o omisiune. Nu a vrut să stea doamna ministru la discuţii, chiar ne-a sugerat să dăm în judecată ministerul. Am avut o interpelare şi la domnul ministru de Interne, să ne sprijine, ţinând cont că e cărăşean de-al nostru, dar cred că din cauza problemelor pe care le întâmpină, fiind un minister greu, nu cred că a găsit nici domnia sa timp şi deschidere la colega sa", spune Torma.

Primarul avertizează că toată această situaţie va duce la eşecul proiectului european prin care a fost achiziţionat bacul şi a fost deschis punctul de frontieră, fapt care va atrage penalizări din partea Uniunii Europene. Este vorba de un proiect transfrontalier, derulat prin programul IPA România-Serbia, finanţat cu 2,3 milioane de euro.

