Angajaţii ocolului silvic unde şeful a luat 64.000 de lei într-o lună nu au încasat niciun ban de două luni. „Suntem într-o situaţie disperată“

Cei 28 de salariaţi ai Ocolului Silvic Banatul, regia autonomă înfiinţată de primăriile din Caraş-Severin pentru administrarea pădurilor, nu şi-au primit salariile în ultimele două luni. Silvicultorii ameninţă cu demisia şi spun că nu pot să păzească pădurea primăriilor dacă nu sunt plătiţi.

Mai mult, oamenii sunt supăraţi şi din cauza faptului că, în luna iunie, şeful ocolului silvic ar fi încasat venituri de 64.000 de lei, informaţie care a fost făcută publică de către activiştii de mediu de la Stop Defrişări. Ghiocel Meda, şeful Ocolului Silvic Banatul, a replicat imediat şi a spus că nu acesta este salariul său, ci că au fost sporuri restante pe 11 luni de zile, de la înfiinţarea regiei.

“Suntem într-o situaţie disperată. De şapte luni, ni s-au reţinut banii pe bonurile de masă, nu am primit niciun bon. Niciun angajat, de două luni, nu şi-a luat salariul. Ajung pădurarii să fie trimişi la primari, să stea la uşile acestora şi să se roage de ei să plătească”, arată Sorin Ilie Peica, unul dintre angajaţii ocolului.

Acesta spune că, dacă în două zile primarii nu se întâlnesc să rezolve problemele, toţi angajaţii îşi vor da demisia.

Şeful Ocolului Silvic, Ghiocel Meda, confirmă situaţia, dar spune că totul stă la mâna primarilor, deoarece mai mult de jumătate din primăriile care fac parte din această asociaţie nu şi-au plătit contribuţiile.

“Sunt câteva probleme. Salariile nu au fost date pe luna iulie şi august. Motivul? Primăriile asociate, în conformitate cu contractele întocmite, au obligaţia să plătească valoarea cu care au intrat în această asociaţie pentru a crea patrimoniul regiei şi valoarea prestării de servicii pentru paza fondului forestier. Majoritatea nu au făcut aceste plăţi. În aceste condiţii, nu sunt plătite nici dările la stat, pentru trei luni de zile. Nu sunt date bonurile de masă, sunt prinse la drepturi în contabilitate, dar nu sunt date. Orice administrare, fără bani, nu se poate face. Sunt primării care şi-au achitat aceste datorii. E vorba de patru dintre ele, care sunt la zi, dar sunt unele care nu au achitat nici măcar taxa de intrare în asociere. Situaţia este dificilă şi stă la mâna primarilor. Este vorba despre o sumă de circa un milion de lei pe care ar trebui să ne-o achite. Salariile, cu aproximaţie, sunt la 150-160.000, iar datoriile la stat actuale sunt 166.000 de lei, la care se mai adaugă o lună. Datoriile la alţi furnizori, în total, nu depăşesc 100.000 de lei”, spune Ghiocel Meda, şeful Ocolului Silvic Banatul.

Întrebat despre veniturile pe care le-a încasat, Meda spune că salariul său brut este de 7.700 de lei, iar netul ajunge la 4.500 de lei. “Inclusiv eu mi-am luat doar parţial pe luna iunie banii. Suma aceea de 64.000 de lei, eu pot să dovedesc cu documente, este vorba despre sporuri şi indemnizaţii restante”, spune Meda.

Şeful Ocolului Silvic Banatul susţine că oricine vine la conducerea regiei nu va putea face altceva dacă primăriile nu îşi vor achita taxele.

“Nu este adevărat că nu se ştia de această situaţie. Eu am semnalat-o încă de la începutul lunii mai, în mai multe referate pe care le-am făcut către Consiliul de Administraţie al Ocolului Silvic Banatul, către fiecare primărie în parte, către fiecare primar şi am OK-ul că au fost primite. Unii le-au primit chiar şi în mână. Din luna mai tot semnalez că vom ajunge să nu mai avem bani de salarii. Am făcut referatele, am trimis adrese la primării, în mai multe rânduri, am trimis adrese şi cu datoriile pe care le au la noi, cu excepţia primăriei de la Socol, unde ne-au propus o eşalonare şi a primăriei de la Brebu, care a plătit 13.000 de lei după aceste somaţii, în rest nicio primărie nici măcar nu ne-a răspuns”, susţine Meda.

Ioan Popa, primarul Reşiţei, cel care iniţiat, în urmă cu un an, înfiinţarea acestui ocol silvic se afă în concediu în aceste zile şi spune că nu este la curent cu scandalul de la ocolul silvic. Edilul susţine, însă, că la revenirea din concediu va avea o poziţie tranşantă şi îi va cere demisia lui Ghiocel Meda.

“Sunt mai multe primării care nu şi-au plătit datoriile, nici măcar taxa de înfiinţare a acestui ocol. Acum aflu că şi sindicatul, nici nu ştiam că există aşa ceva, ameninţă cu demisiile şi că se discută de insolvenţă. Nici vorbă de aşa ceva. S-a mai întârziat cu plăţile în februarie - martie şi l-am avertizat pe Meda că dacă se mai întâmplă aşa ceva îl voi da afară. Nu ştiu dacă e adevărat că sunt întârzieri, dar dacă e aşa, atunci Meda trebuie să plece de urgenţă”, a spus Ioan Popa, pentru Radio Reşiţa.

