Acuzaţii grave la adresa unui director de spital: „Convoacă zilnic şedinţe, cu zeci de medici înghesuţi într-o sală mică“

Sub protecţia anonimatului, angajatul susţine că managerul convoacă zilnic şedinţe de lucru şi înghesuie medicii într-o sală mică. Mai mult, în 25 martie, ar fi convocat o întâlnire la care au participat zeci de persoane, personalul spitalului din Caransebeş şi cel din Oţelu Roşu.







"În plină epidemie de COVID 19, managerul Spitalului Municipal de Urgenţă Caransebeş, inginer ADRIAN CICAN, încalcă regulile situaţiei de urgenţă În plină epidemie de COVID 19, managerul Spitalului Municipal de Urgenţă Caransebeş, inginer, ADRIAN CICAN, convoacă zilnic şedinte de lucru, cu zeci de medici şi alt personal din unitate, înghesuţi unii lângă alţii, într-o sală mica. Un exemplu în acest sens este cel din 25 martie, când angajaţii au fost înghesuiţi, unii lângă alţii, fără să respecte distanţarea socială obligatorie în situaţia stării de urgenţă, instituită în România de către preşedintele României, Klaus Iohannis pentru 30 de zile. Şedinţa a durat peste două ore, asta în condiţiile în care, recomandarea autorităţilor centrale vizează protejarea echipelor medico- sanitare , cu atât mai mult cu cât, râspândirea bolii a luat proporţii alarmante, în România. Exemplul de la Suceava nu trebuie multiplicat. Angajaţii din spital trebuie protejaţi. Din situaţia dramatică de acolo trebuie să înveţe toţi managerii de spital cum se acţionează eficient pentru a fi protejat atât personalul, cât şi pacienţii din spital", se arată în mesajul primit la redacţie.





Contactat de adevarul.ro, managerul Adrian Cican spune că întâlnirea a avut loc, însă au fost respectate toate regulile de prevenţie.