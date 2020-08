Încă un judeţ unde au eşuat negocierile PNL-USR PLUS. „Am nimerit cumva în «Urzeala Tronurilor»“

Romeo Dunca, liberalul candidat PNL la şefia Consiliului Judeţean Caraş-Severin a fost cel care a anunţat, pe Facebook, eşecul discuţiilor dintre cele două formaţiuni.

Dunca susţine că regretă că nu s-a găsit o soluţie constructivă în dialogul cu USR-ul pentru a întări alianţa de dreapta din Caraş-Severin.

"Acest lucru ar fi crescut şansele înlăturării grupului PSD-Pro România-PMP din fruntea administraţiei publice judeţene, după patru ani în care judeţul a fost blocat din cauza intereselor unui grup restrâns. Primarii oraşelor şi comunelor din judeţ pot beneficia de direcţii sănătoase de dezvoltare. Aceştia nu au nicio vină că aparţin uneia sau alteia dintre formaţiunile politice, de multe ori edilii orientându-se către unii sau alţii doar din dorinţa sinceră de a realiza ceva pentru comunitatea lor. Consider că există o şansă reală de a da, odată cu votul alegătorilor, o altă perspectivă administrării judeţului, cu beneficii directe pentru firmele din zonă ce fac performanţă la preţul corect şi în ajutorul primarilor care lucrează în folosul cetăţenilor de rând. Indiferent că sunt primari PNL, PSD sau ai altor formaţiuni politice. Nu un partid sau altul e toxic pentru popor, ci personajele perverse care stau de ani buni în poziţii de unde se controlează activitatea partidelor. De sus, prin politici dictatoriale, se împart sume din bugetele publice care merg înspre companii neperformante, care acceptă sau cărora li se impune să întoarcă sume importante rechinilor din partid", e de părere Romeo Dunca.

Reprezentantul PNL susţine că nu a existat o dorinţă de schimbare a actualei conduceri judeţene din partea USR PLUS.

"În primul rând, nu e vorba de mine, ci de şansa dreptei de înlocuire a stângii de la conducerea Consiliului Judeţean! Ea încă are nevoie de USR-PLUS, dar nu puţini sunt cei din PNL care au constatat că dorinţa de schimbare clamată de REPREZENTANŢII ALIANŢEI USR-PLUS DIN JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN este o vrăjeală. (am scris cu litere mari ca să nu-mi mai fie răstălmăcite cuvintele, cum că asta ar fi poziţia mea faţă de membrii şi simpatizanţii din ţară sau din judeţ ai Alianţei USR-PLUS). Şansele dreptei în această luptă ar fi putut creşte dacă ne-am fi unit forţele, dar dânşii doresc să meargă singuri, ştiind că nu vor obţine mai nimic, decât să rupă voturi de la PNL. Dacă ar fi fost potenţiali parteneri de afaceri şi veneau la negocieri în privat cu mine, mă ridicam de la masă din primul minut! Să dai turul redacţiilor şi să afirmi că negocierile sunt încă deschise, iar după, să nu te prezinţi la o întâlnire stabilită, fără a avea măcar bunul simţ de a anunţa, asta înseamă că nu îţi doreşti această alianţă de dreapta! În timpul în care dumneavoastră, cei doi lideri ai USR-PLUS Caraş-Severin, vă jucaţi de-a alianţa anti-PSD, noi am oprit strângerea de semnături pentru PNL, crezându-vă parteneri serioşi. După neprezentarea dumneavoastră, aflăm că la ora întâlnirii convenite cu noi eraţi de fapt la o lansare de candidat! Păi cum, dacă încă suntem în negocieri? De ce nu veniţi să ne lămurim franc, în faţă? Nu poţi să susţii în presă una, căutând a te victimiza, şi de fapt să vrei altceva!", arată Dunca.

Dunca spune că nu e sigur de victorie la Consiliul Judeţean, motiv pentru care nu pot fi acceptaţi patru consilieri judeţeni USR-PLUS pe o eventuală listă comună cu PNL în Caraş-Severin, fără validarea acestui lucru de către cetăţenii care merg la vot!

"A accepta această pretenţie exagerată de a primi patru locuri eligibile pe lista comună de candidaţi pentru CJ, din partea unui potenţial aliat care nu se ştie dacă singur ar atinge pragul electoral, ar putea fi o grea lovitură dată tocmai celor ce doresc schimbarea în Caraş-Severin! Deoarece, în varianta în care stânga ia 12 consilieri la judeţ (din totalul de 31), cei patru ai dumneavoastră mi-e teamă să nu fie toţi puşi în slujba lui Mocioalcă! Şi atunci, s-a dus cu schimbarea în judeţ aşa cum o văd eu. Văzând ratarea şansei de a consolida o alianţă a dreptei în Caraş-Severin, prin încăpăţânarea dvs., lipsa de seriozitate în comportament atunci când vine vorba de onorarea întâlnirilor, dar şi lansarea candidatului la Ciclova Română exact când noi vă aşteptam să finalizăm negocierea cu listele comune, înclin să cred că sunteţi iradiat electoral de PSD, dle Plujar", mai scrie Dunca în mesajul său publicat pe pagina de Facebook.

„Urzeala Tronurilor, în PNL“

Contactat de „Adevărul“, Andrei Plujar, liderul USR PLUS din Caraş-Severin, spune că nu crede că PNL şi-a dorit cu adevărat o înţelegere.

„Sincer să fiu, cred că am nimerit cumva în «Urzeala Tronurilor» din PNL. O aripă dorea alianţă şi cealaltă făcea totul posibilul să îngreuneze negocierile", spune Plujar, care consideră că Dunca îşi dorea alianţa, însă nu şi Marcel Vela, actualul ministru de interene, şef peste PNL Caraş-Severin.

"La un moment dat, am negociat cu aripa Dunca. Pe urmă, la negocieri a venit aripa Vela. Au venit cu altfel de propuneri faţă de ce discutasem. Adică vineri am discutat de alianţă pentru Consiliul Judeţean şi pentru Reşiţa şi toată săptămâna nu s-a vorbit deloc despre Caransbeş, iar sâmbătă, a venit aripa Vela cu propunerea să facem pe toate oraşele şi comunele sau nu facem deloc", arată liderul USR PLUS.

Plujar spune că negocierile s-au blocat dintr-o neînţelegere. "Duminică, noi am avut lansarea candidatului de la Ciclova Română şi am avut invitat pe parlamentarul Vlad Botoş. La un asemenea invitat, trebuia să fim şi noi prezenţi să ne lansăm candidatul şi le-am spus de sâmbătă celor de la PNL că duminică ne putem vedea mai devreme, pentru că după-masă avem lansarea candidatului. Ei au zis că nu, că să ne vedem seara, pe răcoare. Şi le-am zis că ne auzim după ora 20.00, pentru că aveam conferinţa de presă la ora 19.00. S-au declat puţin treburile, am ţinut conferinţa la 19.30 şi la 20.00 m-a sunat cineva de la PNL, am sunat la 20.20 şi am spus că mă sui în maşină şi ne vedem. Au spus că nu, că ne-am înţeles la 20.00. Pe urmă, zilele următoare nu mi-au răspune la telefon", spune Plujar.

Acesta susţine că din punctul de vedere al USR PLUS a existat disponibilitate la negocieri, însă şi la primele întâlniri nu s-au purtat negocieri, ci pur şi simplu le-au fost impuse anumite lucruri. Andrei Plujar spune că discuţiile au eşuat din prea mult orgoliu al PNL şi că dacă se dorea o înţelegere se puteau face anumite compromisuri.



