VIDEO Cum au văzut marea finală de la Indian Wells bunicii Biancăi Andreescu: „Nu ştiam că a câştigat, am adormit“

După o finală dramatică, cu Angelique Kerber, Bibi, aşa cum o alintă cei dragi pe Bianca Vanessa Andreescu, a câştigat finala turneului Indian Wells 2019 la numai 18 ani. Pe lângă jocul excelent, ceea ce a impresionat a fost faptul că la festivitatea de premiere a mulţumit în limba română fanilor din ţara de baştină a familiei sale.

Acest lucru l-a recunoscut şi în ultimul interviu dat celor de la WTA , publicat azi-noapte pe pagina acestora de socializare, care a devenit rapid viral. Cât despre numele de Cenuşăreasa, chiar ea s-a caracterizat astfel în conferinţa de presă de după câştigarea turneului: „A fost o cursă cu adevărat nebună, o adevărată poveste cu Cenuşăreasa” .

Lacrimi pentru nepoată

La Vaideeni, localitatea în care s-au născut părinţii ei, comunitatea a urmărit meciul pe un ecran în casa de cultură. „Seară magică în Vaideeni - Vâlcea. Fata cu părinţii din Vaideeni joacă finala la Indian Wells! Telefoanele sună, ecranul de la căminul cultural e pregătit... batem! Hai Bianca Andreescu!”, a postat pe Facebook un fost prefect de Vâlcea, Anuţa Handolescu, înainte de meci.

Şi bunicii au stat lipiţi de televizor, cât au putut, dată fiind şi vârsta înaintată. Maria Andreescu, bunica din partea tatălui, a recunoscut că nu a reuşit să vadă meciul până la final. A aflat despre victoria nepoatei de la jurnaliştii veniţi s-o întrebe cum i s-a părut meciul: „N-am reuşit să-l văd până la final. Nu ştiam că a câştigat, am adormit. Bunicul o fi ştiind, că el a stat să-l vadă”, a recunoscut amuzată reporterilor de la Eveniment Vâlcean





Bunica i-a mai transmis să aibă parte de sănătate şi să fie ferită de necaz, în mod special de accidente şi a recunoscut că abia aşteaptă s-o vadă în vară, cu tot ce-i place ei de mâncare.

Cealaltă bunică a mărturisit că a avut emoţii mari privind meciul şi chiar a şi plâns. Ana Sîiulescu a menţionat însă că victoria reprezintă o încununare a muncii depuse până acum. Bătrâna a recunoscut că nu se prea uita la meciuri până acum, dar în ultima perioadă, de când nepoata ei câştigă este nelipsită din faţa televizorului, în ciuda vârstei înaintate, de 84 de ani.

„Suntem alături de ea, pentru că merită”, recunosc localnicii din Vaideeni

Cât despre oamenii din comunitate, deşi regretă că nu reprezintă România s-au declarat mândri că-şi are originile în Vaideeni: „Păcat că nu joacă pentru România, dar ne bucurăm ”. „Este o mândrie şi pentru Vaideeni şi pentru România. Poate în timp o să joace şi pentru România”. „Majoritatea talentelor în loc să reprezinte România, vedeţi şi dumneavoastră ce se întâmplă. Oricum suntem alături de ea, pentru că merită.”

Şi copiii din sat ştiu cine este Bianca. Un dascăl a recunoscut că elevii din ciclul primar vorbeau ieri la şcoală despre victoria tinerei cu origini în comuna lor şi au căutat mai multe detalii pe internet. „Oricum este tot româncă şi ne bucurăm”.

„Se vede că a început tenisul în România, locul unde se nasc campionii”

În mediul online, internauţii s-au împărţit între cei care s-au arătat mândri de originile tenismenei şi cei care consideră că nu este normal ca românii să-şi asume succesul ei, atât timp cât reprezintă o altă ţară, denunţând patriotismul „deşănţat” al celor din urmă.

„De astăzi, tenisul mondial are o nouă stea. O stea cu origini în Vaideeni, România! Poate că mulţi o cunoaştem de pe vremea când îşi petrecea vacanţele pe uliţele satului, poate şi mai mulţi o ştim doar din poveşti, dar cu siguranţă acum o ştim cu toţii! „Mulţumesc că sunteţi cu mine, vă iubesc!”, a spus Bianca, în limba română, la finalul partidei în care a triumfat, la Indian Wells. Viaţa ne poate duce departe de casă, peste mări şi ţări, dar e important să nu uităm de unde venim! Felicitări, Bianca Vanessa Andreescu! Te aşteptăm acasă, la Vaideeni!”, i-au transmis reprezentanţii comunităţii din care se trag părinţii.

„Incredibilă Bianca! Superbă, fantastică, magistrală în tot ce face pe teren, la doar 18 ani! Respect pentru A. Kerber, dar aseară toată România a fost cu Bianca! Dacă greşesc cu ceva trăgeţi-mă de urechi! Această fată ne-a vrăjit pe toţi realmente... Se vede că a început tenisul aici, că a respirat aer de România, locul unde se nasc campionii! Bianca, pe scurt, te iubim!”, sună unul din mesajele de pe net.

„Am văzut o campioană!”

„E semnul că românul crescut în mediul social şi economic sănătos creşte, se dezvoltă frumos şi dă rezultate. Tenisul feminin mondial a făcut rost de o perlă pentru cel puţin 10 ani de acum încolo”, susţine un alt internaut.

Iar mesajele în acelaşi stil continuă. „Impresionează prin inteligenţă şi încearcă toate loviturile din tenis. Să ne bucurăm, când un român se afirmă, oriunde în această lume. Îţi mulţumim pentru determinare, pentru atitudine şi dăruire. Nu am văzut o clipă capul plecat. Am văzut emoţii care au curs către public, am văzut o atitudine demnă şi spirit de sacrificiu! Nu am văzut urlete, înjurături, autoflagelare. Am văzut o campioană!”.

„Cu toţii ar trebui să fim mândri pentru performanţa ei! Având în vedere că are puţin peste 18 ani şi 28 meciuri câştigate doar în anul 2019! Noua senzaţie, noul star al tenisului mondial, acum a apărut cu adevărat!”

„Păcat că nu a jucat pentru România, uite aşa ne pierdem noi valorile”

De cealaltă parte sunt românii care consideră că nu există motiv de mândrie. „Ce vă mai place să vă asumaţi munca altora! În ţară, Iohannis şi Cioloş sunt făcuţi "străini" care vor să subjuge bietul popor, în schimb v-aţi asumat-o pe Bianca Andreescu imediat ce a câştigat Indian Wells. Nimeni nu scrie, şi sunt convins că nici 1% dintre români nu ştiu că în Franţa, Ministrul Sportului este Roxana Mărăcineanu, născută la Bucureşti, vice-campioană olimpică la Sydney (reprezentând Franţa) şi prima campioană mondială la înot feminin pentru Franţa. Haideţi ! Confiscaţi-o repede şi pe ea ! Bianca Andreescu este canadiancă, născută în Canada, la Mississauga.” Sau „Ce le mai place românilor să se laude cu performanţele altora, mai ales când n-au contribuit cu nimic la ele...”

Din afara topului 100, direct în top 30, cu primul milion de dolari în cont

Bianca Andreescu a câştigat, duminică, finala turneului de categorie Premier Mandatory de la Indian Wells, după ce a întrecut-o, în finală, pe ocupanta locului 8 WTA, Angelique Kerber. A devenit astfel prima benefiară a unui wild card care câştigă Indian Weels, urcând direct pe locul 24 WTA.

Asta deşi a început anul calendaristic în afara topului 100, iar acum este în top 30 mondial. S-a bucurat de cel mai bun start al oricărui jucător din turneu. Victoria de duminică a fost cea de-a treia finală jucată anul acesta, când a avut mai multe meciuri la nivel de turneu decât oricând, cu adversare mai dure ca niciodată înainte - chiar şi cu probleme medicale la braţul drept. A avut un start extraordinat: a bătut toţi cei trei adversari de top 10 cu care s-a confruntat până acum.

Va primi un premiu de 1.354.010 dolari şi 1.000 de puncte WTA. Simona Halep se află pe locul 3 WTA.