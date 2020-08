VIDEO Timp în Calea Lactee, comprimat în secunde. Cum arată galaxia văzută de pe munţii din Vâlcea

Fotografiile lui Cătălin Vezetiu (42 de ani), din Râmnicu Vâlcea, reuşesc să emoţioneze şi să surprindă pentru că de fiecare dată imortalizează locuri uluitoare din România. Astfel a luat naştere şi albumul său foto de pe Facebook: „România mea - Cătălin Vezetiu” , foarte popular printre internauţi.

Şi cum „în 90% din fotografii subiectul principal este cerul”, pentru că îşi doreşte imens ca „lumea să ridice privirea din pământ” şi să-l privească în toată splendoarea lui, după cum ne mărturisea el însuşi într-un interviu , în urmă cu doi ani, s-a specializat, cu ajutorul echipamentelor foto, şi în imagini senzaţionale legate de galaxie.

De curând, a reuşit o performanţă rară, aceea de a fotografia ore întregi, nopţi la rând, Calea Lactee. Sute de cadre, surprinse în momente diferite, din locuri diferite, au fost comprimate într-un clip uluitor de doar 30 de secunde care reuşeşte să ofere o altă perspectivă a frumuseţii de deasupra capetelor noastre.





Rezultatul final a fost de acord să-l împărtăşească şi cititorilor „Adevărul” alături de povestea din spatele uimitoarelor sale timelapse-uri cu Calea Lactee - surprinse din „hotelul de miliarde de stele”.

Termenul de timelapse a fost împrumutat din cinematografie şi înseamnă într-o traducere aproximativă „curgerea timpului”. Practic este vorba despre compresia timpului, adică despre ceea ce se petrece în câteva ore - în cazul de faţă mersul stelelor pe cer - comprimat în câteva secunde.

Timelapse-uri cu Galaxia Calea Lactee realizate de Cătălin Vezetiu din munţii Vâlcii:

„M-am gândit ce să fac, ca să iasă ceva memorabil”

Cătălin Vezetiu este un fotograf amator atât de pasionat, încât a ajuns să facă numai acest lucru, cu o asemenea ardoare de parcă întreaga existenţă a Universului ar depinde doar de ce de ceea ce reuşeşte să captureze prin intermediul aparatului său foto.





Cum este un autodidact şi un perfecţionist din fire, care nu pleacă niciodată la vânătoare de fotografii, cât mai ieşite din comun, fără să se documenteze temeinic, în luna august a procedat la fel când s-a decis să-şi testeze noua aparatură specială pentru a surprinde Galaxia în toată splendoarea sa.

Timp de o săptămână a încercat să imortalizeze Calea Lactee din mai multe zone ale judeţului Vâlcea, dar experimentul i-a reuşit doar primele trei nopţi la rând.

Despre cum s-a născut ideea timelapse-urilor, Cătălin Vezetiu mărturiseşte: „Întregul experiment a plecat de la faptul că mi-am cumpărat obiectiv nou, de Galaxie. Calea Lactee nu poate fi surprinsă decât cu un anumit tip de obiective, ultra – wide. Şi m-am dus să-mi testez noul echipament, după ce mi-am înlocuit vechiul „fish -eye” cu un altul, cu focusare automată”. Adevărul este că iniţial plecase cu gândul să facă nişte fotografii, iar ideea timelapse-ului s-a născut la faţa locului, dintr-un amalgam de întâmplări fericite: „Nu prea poţi să faci cadre spectaculoase într-un singur loc. Era destul de frig şi bătea vântul foarte tare. M-am gândit ce să fac, ca să iasă ceva memorabil. Deşi pe Transalpina am filmat primul timelapse, în videoclipul nu cu el încep, ci cu cel de pe Vârful lui Roman. În două ore şi patruzeci de minute am surprins 300 de cadre, pe care le-am comprimat în 10 secunde. Mi-a plăcut enorm ce a ieşit. Nu era prima dată când mă gândeam să fac un timelapse Căii Lactee, dar am tot amânat”. De la Calea Lactee cu reflexie în lac, la Transalpina Şi nici Transalpina n-a fost locul ales iniţial pentru experimentul său, cum avea să ne mărturisească până la urmă: „Am plecat de acasă cu ideea de a face filmarea dintr-un loc în care nu mai fusesem, în zona Lacurilor Galbenu – Petrimanu, de pe Valea Latoriţei. Ideea era să prind Calea Lactee cu reflexie în lac. Doar că am prins ploaie pe drum şi înnorat la lacuri, aşa că am decis să merg pe Transalpina, mai ales că, crestele de lângă Petrimanu, de pe partea sudică, mi-ar fi obturat oricum vederea către Galaxie. Aş fi putut să urc de acolo până spre Cheile Olteţului, pe Vârful Nedeii, cel mai înalt din Munţii Căpăţânii, 2.130 m, dar este un loc unde n-aş fi putut ajunge decât cu o maşină 4X4, aşa că am ales să merg pe Transalpina.” Fulgerele spectaculoase surprinse de pe Vârful lui Roman După reuşita din prima noapte, obţinută în cel mai înalt punct de pe Transalpina - „şoseaua dintre nori” - Pasul Urdele, s-a decis să repete experienţa şi în noaptea următoare, dintr-un alt loc.

„Mi-a plăcut atât de tare încât am continuat la fel toată săptămâna. După Transalpina, m-am dus acasă, mi-am făcut provizii şi în seara următoare, eram pe Vârful lui Roman, în Munţii Căpăţânii. Acolo, am prins nişte fulgere spectaculoase la orizont, care mi-au plăcut la nebunie. Apoi am realizat că două secvenţe, de câte 10 secunde fiecare, este mult prea puţin”.

Fiecare timelapse - munca a mai bine de două ore şi jumătate - a fost comprimat în doar 10 secunde. Din acest motiv a decis să repete experimentul mai multe nopţi la rând. În cea de-a treia noapte a trecut Oltul şi a ajuns la poalele Munţilor Cozia, la Berislăveşti.

„La Berislăveşti mi-a plăcut foarte mult, chiar dacă nu se vede Galaxia super ok, pentru că a fost nor. Iar în partea de jos se vede şi un lemn lung care pare portocaliu, fiindcă am fost nevoit să întreţin un mic foc toată noaptea, pentru că zona, acolo, este destul de sălbatică”, mai spune Cătălin.

A repetat experienţa şi în nopţile următoare, dar a întâmpinat o serie de obstacole: „Am vrut să fac şi a patra secvenţă, la Viaductul Topolog, care este cel mai lung de pe fosta cale ferată (scoasă din uz, înainte de a fi folosită, la scurt timp după Revoluţie - n.r.) Vâlcea – Vâlcele, dar condiţiile nu mi-au mai permis să îmi duc la îndeplinire planul. A cincea zi m-am întors pe Vârful lui Roman, dar cum eram cu soţia, şi din cauza problemelor sale medicale, am fost nevoiţi să renunţăm la plan”.

„Nimeni nu a avut răbdarea să facă atât de mult timelapse”

În ultima vreme, timelapse-urile nu mai sunt o raritate în rândul celor captivaţi de fotografie. Nici pentru Cătălin Vezetiu nu reprezenta o noutate, dar timelapse-ul cu Calea Lactee a fost şi pentru el o premieră. „Fac timelapse de mult timp, dar în general la peisaje, mai ales cu nori ca să văd mişcarea acestora, dar şi dimineaţa. Mai există şi termenul de hyperlaps. Am reuşit să fac şi două astfel de cadre. Este însă pentru prima dată când fac timelpase la Calea Lactee şi mi-a plăcut atât de mult încât am repetat apoi experienţa zile la rând. Pur şi simplu am vrut să încerc să văd cum iese Galaxia. Recunosc că am mai văzut timelapse la cineva, mai demult, dar cred că nimeni nu a avut răbdarea să facă atât de mult timelapse. Majoritatea pe care eu le-am văzut erau sub cinci secunde, mult prea puţin, din punctul meu de vedere.”

O nouă performanţă în viitorul apropiat

Şi pentru că experimentul s-a bucurat de mult succes, Cătălin vrea să-l repete şi să-şi doboare propriul record: „Am de gând să fac la 600 de cadre, adică 20 de secunde, exact în timpul de fotografiat al Galaxiei care are vizibilitate maximă pe termen limitat, între anumite ore. Vreau să surprind Calea Lactee de la ”Ora albastră” până dimineaţa. Acum, spre exemplu nu se mai poate, ci doar în septembrie, cel mai devreme, când este Luna Nouă. Sunt undeva, în fiecare lună, cam 10 zile când se poate fotografia Galaxia, între ultimul şi primul Pătrar”, ne-a mai dezvăluit Cătălin Vezetiu din tainele pasiunii sale.

